El abogado Guillermo Castrellón, representante legal de la joven, sostuvo que la investigación debe contemplar el contexto integral de lo sucedido y no limitarse solo a la mecánica del impacto. En ese sentido, explicó que el equipo de la querella se encuentra en una etapa inicial de reconstrucción de los hechos, con la recopilación de pruebas y testimonios que permitan determinar si existió una conducta intencional previa al choque.

La figura del intento de femicidio se aplica a aquellos casos en los que, sin concretarse el homicidio, existen elementos que permiten presumir la intención de matar a una mujer en un contexto de violencia de género. Su incorporación en una causa judicial implica analizar no solo el resultado del hecho, sino también el vínculo entre las partes, los antecedentes y el comportamiento desplegado antes y durante el episodio. En este tipo de procesos, la calificación legal puede modificarse a medida que avanza la investigación y se incorporan nuevas evidencias.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 23.40 en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un Fiat Mobi. Este último era conducido por Abiel Salazar, de 27 años, quien permanece detenido con prisión preventiva por 30 días, imputado provisoriamente por el delito de homicidio culposo y lesiones.

Como consecuencia del impacto, el Fiat Mobi colisionó contra el Renault 12, cuyo conductor, Roque Garay, de 74 años, falleció luego de ser trasladado al Hospital Santa Rosa. En ese vehículo también viajaban dos mujeres de 66 años, quienes sufrieron lesiones de distinta gravedad, una de ellas con derivación a un centro de mayor complejidad.

En la motocicleta se desplazaban un joven de 25 años y la adolescente de 17, ambos con lesiones. El motociclista sufrió fracturas de cadera y tibia, mientras que la joven se encuentra fuera de peligro, con fractura de costilla, contusión pulmonar y un cuadro de amnesia temporal, según el parte médico inicial.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar impulsada por la querella, el imputado habría perseguido de manera intencional a su expareja —la adolescente— hasta colisionar la motocicleta en la que se trasladaba. De confirmarse esta hipótesis, la causa podría ser recalificada como homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género, además de otras posibles imputaciones penales.

Familiares de las víctimas señalaron que la joven había realizado denuncias previas por amenazas y situaciones de violencia, y cuestionaron la efectividad de las medidas de protección que se encontraban vigentes al momento del hecho.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso continúa generando una fuerte conmoción en la comunidad. El pasado viernes, vecinos autoconvocados se manifestaron frente a la Jefatura Departamental de Policía y el edificio de Tribunales para reclamar justicia y el esclarecimiento del episodio. La movilización comenzó en la intersección de Balcarce y Alem y concluyó con una vuelta a la plaza 25 de Mayo.

Durante la protesta, los manifestantes portaron carteles y corearon consignas como “no fue un accidente, fue un crimen”, reclamando que la causa no quede impune. El pedido de justicia estuvo centrado tanto en la muerte de Roque Garay —ocurrida el día de su cumpleaños— como en la situación de las personas que resultaron heridas.

La investigación permanece en manos de la Fiscalía, que ordenó el secuestro de los vehículos involucrados, la realización de test de alcoholemia y otras actuaciones de rigor. En paralelo, las querellas anticiparon que insistirán en la revisión de la calificación legal del hecho para que se analicen todas las aristas y responsabilidades del caso.