Crespo- En la mañana del lunes 8 de marzo, en el Salón del Superior Tribunal de Justicia, se llevó adelante la última audiencia del juicio oral en el marco del legajo “Winderholler Leonor – Robles, Ariel – Waigel, Jorge s/Peculado”. Ante el tribunal presidido por Pablo Vírgala y compuesto por los jueces Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, se escuchó la lectura de los alegatos. Previamente a los alegatos finales, se agregó una importante cantidad de documentación adicional que deberá tomar en cuenta el tribunal a la hora de dar su fallo.

Los ex funcionarios municipales están imputados por la compra directa de materiales y su distribución en un período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015. Los fiscales a cargo de la investigación plantearon que en julio de 2015, cerca de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los hechos analizados tuvieron un crecimiento que, se entendió, fue para captar votos. En esa acción se verificó que se gastaron de las arcas municipales 953.227 pesos.

Exposición de los fiscales

Abrió la exposición la parte querellante, asumida por el Ministerio Fiscal Público, a través de los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, quienes ratificaron el pedido de la misma pena adelantada en los alegatos de apertura de las audiencias por el delito de peculado: 4 años de prisión para Robles y 3 años y 6 meses para Winderholler y Waigel; en carácter de autores en el caso de los dos primeros, partícipe en el caso del último mencionado. Además, solicitaron inhabilitación absoluta perpetua para los tres imputados.

La querella, que se explayó por una hora 51 minutos, indicó como agravantes de la causa el monto dinerario (NdelaR: considerando tres posibles formas de actualización), los fines proselitistas y el cargo de mayor jerarquía en el caso del ex intendente Robles y como segundos en la línea jerárquica del municipio los otros dos imputados. Como atenuante se consideró la carencia de antecedentes penales por parte de los tres imputados. Badano explicó que “para determinar la pena dentro de los tres tercios posibles nos posicionamos directamente sobre el tercio inferior de la pena del delito de peculado, sobre los mínimos legales”.

La defensa

Tras un cuarto intermedio, a lo largo de una hora 36 minutos se conocieron los alegatos de la defensa asumida por los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y el propio Waigel, centrados en demostrar la inocencia de los ex funcionarios imputados. La mayor parte de la exposición estuvo a cargo de Cullen explayándose en torno a la acción social desplegada y en las consideraciones finales Vatorelli, pidió llanamente la absolución de los defendidos.

El fallo

El juez Vírgala, antes de otorgar la palabra final a los imputados, anunció que el tribunal que preside, tras considerar que se trata de una causa compleja, decidió duplicar los plazos de examen de la misma. Dijo que la decisión está motivada en la profusa documental que se agregó al hecho, que se trata de tres imputados y que los hechos que ocurren en la Administración Pública son bastante complejos para abordarlos. “De modo que –concluyó- hemos considerado que la mejor forma de dar una respuesta adecuada es duplicando los plazos, considerando que es una causa compleja”.

Finalmente, Vírgala dijo que el veredicto se dará a conocer el lunes 22 de marzo a las 10 de la mañana.