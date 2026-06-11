Desde la suspensión de actividades sociales y la posterior cuarentena obligatoria, los diferentes espacios culturales han ido presentando sus opciones para disfrutar de una gran variedad de posibilidades desde el hogar.

En este caso, el Teatro Cervantes comenzó el pasado domingo 22 de marzo, a brindar a través de su canal de Youtube la adaptación de una serie de contenidos; con el objetivo de acercar al público nuevamente al teatro.

En esta oportunidad, este viernes 27 de marzo desde las 20:00 horas, se podrá ver por el lapso de 24 horas la obra Tadeys, de Osvaldo Lamborghini en versión teatral y dirección de Albertina Carri y Analía Couceyro. Estará disponible con subtítulos en español.

En los siguientes días El Cervantes Online subirá nuevas obras, charlas, conferencias, juegos y mucho más.

Sinópsis

El pueblo no sabe que se puede cambiar de sexo”

Osvaldo Lamborghini, Tadeys

“Es un cuento mi cuerpo”, le dice el boyerito a su amante, poco antes de suicidarse, en la primera parte de Tadeys, la novela de Osvaldo Lamborghini. Escrita entre septiembre y diciembre de 1983 en Barcelona, el manuscrito organizado en tres carpetas numeradas no se reveló hasta después de su muerte. Fabula político-sexual, novela total, farsa lujuriosa y brutal, son algunos de los apelativos que se han usado para dar cuenta de este cuerpo textual inacabado que, en palabras de Graciela Montaldo, “se trata de la obra de un clásico de la modernidad, no de un escritor de ruptura o experimental sino de alguien que escribe literatura cuando la literatura llegó al pico de su crisis”.

En la versión de Albertina Carri y Analía Couceyro, Tadeys continúa siendo una prosa plena de sensual y corrosiva acrobacia, además de una obra de teatro, una película, una ópera buffa, y el desafío de acercarse a un material y a un autor de extremo personalismo. El cuadro siniestro es protagonizado aquí por un científico y un policía desquiciados: el Doctor “la araña” Ky, interpretado por Diego Capusotto, y el Comandante “la hiena” Jones, en el cuerpo de Javier Lorenzo. El relato se centra en la operatoria de un buque de amujeramiento para adolescentes violentos. La forma de volver dóciles a estos cuerpos insurrectos es feminizarlos. Pero, ¿qué es una mujer?

Tadeys también es el nombre de los excluidos, manadas de animales sometidos que son el alimento y el motor de la economía del reino. Quizás adelantado a su tiempo, Lamborghini plantea que el adoctrinamiento conlleva el lugar de sometimiento de lo femenino. Pero, “El Estado, ¿era hombre o mujer? Por aquella época, la respuesta sin ambigüedad, era «es hambre para todos»”.

Con Diego Capusotto, Canela Escala Usategui, Javier Lorenzo, Iván Moschner, Felipe Saade, Florencia Sgandurra, Bianca Vilouta Rando.

La producción audiovisual es de Diego Schipani, la música original de Florencia Sgandurra, la iluminación de Sol Lopatin, el vestuario de Mónica Toschi y la escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez y Mariana Tirantte.

Tadeys se estrenó en 2019 en la sala Luisa Vehil del TNC y este año se encontraba realizando funciones que fueron interrumpidas por la cuarentena obligatoria.