El joven cantante Faustino Figueroa, de apenas 9 años y oriundo de Victoria, regresó de Catamarca con una experiencia que difícilmente olvidará. El artista entrerriano participó de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, uno de los festivales folclóricos más importantes del país, donde cautivó al público con su talento y carisma.

Invitado por Red Achalay Comunidad, Faustino se presentó en distintas peñas que integraron la programación paralela del tradicional encuentro cultural. En cada actuación recibió el reconocimiento del público, que acompañó sus interpretaciones y le brindó muestras de afecto durante su estadía en San Fernando del Valle de Catamarca.

Un sueño cumplido junto a El Chaqueño Palavecino

Uno de los momentos más emotivos del viaje llegó cuando el pequeño artista pudo compartir escenario con El Chaqueño Palavecino, referente indiscutido del folclore argentino y uno de sus grandes ídolos.

El encuentro representó el cumplimiento de un sueño para Faustino, quien desde hace tiempo sigue la trayectoria del popular cantante salteño y ahora tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única sobre el mismo escenario.

Nuevos desafíos

La participación en la Fiesta del Poncho también le abrió nuevas puertas. Durante su estadía fue invitado a participar de un programa de Radio Valle Viejo, emisora que transmite desde el predio del festival y tiene una importante audiencia en la provincia.

En esa entrevista, Faustino recibió nuevas invitaciones para formar parte de futuros eventos culturales en Catamarca, una señal del impacto que dejó su paso por uno de los escenarios más importantes del país.

El cariño del público

Desde su entorno destacaron la calidez con la que fue recibido no solo por los catamarqueños, sino también por artistas y visitantes llegados desde distintos puntos de la Argentina.

"Nos volvemos muy felices. Recibimos mucho cariño, respeto y apoyo. La experiencia superó ampliamente todo lo que habíamos soñado", expresaron tras el regreso.