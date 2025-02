Soage y Schumacher se inclinaron por otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, mientras que Tepsich consideró que Báez debía continuar detenido en la Unidad Penal N° 1, aunque con un plazo máximo de 18 meses.

El principal eje del planteo fue el riesgo de fuga del ex funcionario, quien fue condenado por delitos contra la administración pública. Su proceso ha concluido en la instancia provincial, restando sólo el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

En su voto, Soage sostuvo que los fundamentos del Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para ordenar el arresto preventivo de Báez no fueron refutados por la defensa y que el peligro de fuga "se encuentra debidamente fundado y respaldado". No obstante, coincidió con el argumento de los abogados del ex ministro en que la Fiscalía no demostró por qué la prisión domiciliaria no era suficiente para mitigar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan, debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", expresó Soage, criterio al que adhirió Schumacher.

El Tribunal también descartó la posibilidad de equiparar el caso de Báez con el del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron medidas restrictivas menores en lugar de la prisión preventiva.

La resolución genera un nuevo escenario para la situación del ex ministro, quien continuará bajo arresto, pero con la posibilidad de cumplirlo en su domicilio.