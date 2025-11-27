El mercado del streaming en Argentina continúa en plena expansión. Durante 2025, diversos indicadores del sector revelaron que el consumo de plataformas de transmisión de contenido aumentó más del 50%, impulsado por la mayor conectividad de los hogares y la consolidación del modelo de televisión conectada (CTV). En este contexto, los dispositivos Roku se posicionan como uno de los accesos preferidos para el consumo de contenido bajo demanda.

Fuerte adopción de plataformas pagas

De acuerdo con el informe Inside Video Argentina de Kantar IBOPE Media, el 46% de los argentinos está suscripto al menos a una plataforma de video por suscripción (SVOD). Además, cada usuario cuenta en promedio con dos servicios pagos, lo que confirma la diversificación del consumo y la preferencia por combinar catálogos.

Un mercado OTT en rápida expansión

El Global Entertainment & Media Outlook 2024-2028 de PwC muestra que el mercado OTT local continúa creciendo a ritmo acelerado. En 2023, los ingresos aumentaron 68,5%, alcanzando los US$ 86 millones, con una proyección que prevé llegar a US$ 160 millones en 2028.

Las suscripciones SVOD son el motor principal: representan el 98% de los ingresos del segmento OTT proyectados.

Más tiempo frente al streaming

El aumento no solo se refleja en la cantidad de usuarios, sino también en el tiempo de consumo. Según Kantar, el 60% de los argentinos utiliza plataformas de streaming —ya sea gratuitas o pagas— y dedica en promedio 5 horas y 43 minutos por semana al visionado de contenido por internet.

Roku: un aliado central en la expansión del streaming

En medio de este crecimiento, Roku refuerza su rol como dispositivo de acceso centralizado. Alejandro Sobrino, Gerente Senior de Producto de Roku, destacó la particularidad del mercado local:

“Ver que el 46% de los argentinos ya paga por al menos una plataforma de streaming y que el consumo sube más del 50% en varios frentes nos confirma que estamos en un momento clave del entretenimiento digital. En Roku, nuestra misión es ser más que un dispositivo: queremos ser la puerta de entrada simple, local y centralizada para que cada usuario aproveche este crecimiento con comodidad y variedad”.

Además, Sobrino señaló el trabajo conjunto con socios de contenido y los avances recientes en la plataforma:

“Trabajamos muy de la mano con nuestros aliados, tanto de aplicaciones gratuitas como de suscripción, para ofrecer las mejores opciones de streaming. También enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar la experiencia del usuario, desde herramientas para encontrar más rápido su contenido favorito hasta funciones de búsqueda por voz en dispositivos como Roku Streaming Stick y Roku Streaming Stick Plus”.

Un ecosistema en plena consolidación

El crecimiento sostenido del streaming en Argentina confirma la madurez del mercado y la incorporación de nuevos hábitos de consumo. Con más suscripciones, más horas de visionado y una oferta cada vez más amplia, el país se posiciona como uno de los mercados de mayor dinamismo en la región.