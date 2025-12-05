El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá lugar este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington, en un evento que marcará el primer paso formal hacia la próxima gran cita del fútbol mundial.

Con un formato ampliado a 48 equipos, el Mundial 2026 presentará un total de cuatro bombos con 12 selecciones cada uno. La ubicación de cada país en estos bolilleros se definió según el ranking FIFA y los resultados de las Eliminatorias, lo que genera una expectativa especial por los posibles cruces que podrían darse desde la fase inicial.

Argentina, cabeza de serie en el Bombo 1

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, integrará el Bombo 1 y partirá como cabeza de serie, lo que le permitirá evitar en la fase de grupos a las principales potencias del fútbol mundial. Junto al conjunto albiceleste estarán Estados Unidos, Canadá y México —los tres anfitriones— además de España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Amenazas en los Bompos 2, 3 y 4

En el Bombo 2 aparece uno de los equipos más temidos: Marruecos, semifinalista en Qatar 2022 y uno de los seleccionados con mayor crecimiento en los últimos años. También figuran allí combinados fuertes como Croacia, Uruguay, Colombia y Suiza.

El Bombo 3, por su parte, tiene como principal foco de atención a Noruega, potencial rival complicado gracias a la presencia de figuras internacionales que podrían convertirlo en un contrincante incómodo para cualquier cabeza de serie. Otros selecciones destacadas son Escocia, Egipto, Paraguay y Túnez.

Pero las mayores sorpresas podrían provenir del Bombo 4, donde aún resta definirse quiénes accederán a través de los distintos repechajes. Uno de los grandes atractivos es la posibilidad de que Italia, cuatro veces campeona del mundo, se sume a este bolillero en caso de superar su reclasificación europea a comienzos del próximo año. También figuran allí equipos como Ghana, Nueva Zelanda, Haití y Cabo Verde.

Cómo quedarán conformados los bombos

Bombo 1:

Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2:

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3:

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4:

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA (4 plazas), Repechaje internacional (2 plazas).