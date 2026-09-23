El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es anfitrión en Buenos Aires de la 3ª reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos (WWMIWS-SubC-3), que se desarrolla del 22 al 25 de septiembre.

El encuentro reúne a coordinadores de las distintas METAREA y representantes de organismos internacionales vinculados con la seguridad de la navegación.

El rol de Argentina en el Atlántico Sur

El SMN tiene a su cargo la coordinación de la METAREA VI, una extensa región que comprende sectores del Atlántico Sur y aguas antárticas.

Dentro de esta área, el organismo argentino tiene la responsabilidad de elaborar y difundir información y avisos meteorológicos destinados a contribuir con la seguridad marítima.

La información resulta especialmente relevante para la navegación en una región caracterizada por grandes extensiones marítimas y condiciones meteorológicas que pueden cambiar durante el desarrollo de las actividades en el mar.

Cuatro jornadas de intercambio

Durante las cuatro jornadas del encuentro se compartirán experiencias entre los organismos participantes y se analizarán los principales desafíos que enfrentan actualmente los servicios de información meteorológica marítima.

La agenda también contempla cuestiones vinculadas con el futuro de estos sistemas, entre ellas el desarrollo de nuevos productos digitales, los sistemas de difusión de información y las estrategias de cooperación internacional.

El encuentro busca favorecer el intercambio entre los distintos responsables de las METAREA y fortalecer los mecanismos mediante los cuales la información meteorológica y oceanográfica llega a quienes desarrollan actividades de navegación.