Según el organismo, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la noche del viernes, mientras que los fenómenos más intensos se esperan entre el sábado y las primeras horas del domingo.

La alerta naranja comprende a los departamentos Federación, Federal, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz, donde se prevén tormentas fuertes o localmente severas.

En estas zonas podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en forma puntual.

En tanto, para los departamentos que permanecen bajo alerta amarilla se pronostican tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y lluvias acumuladas de entre 20 y 50 milímetros.

Recomendaciones

Ante el pronóstico, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar desplazamientos innecesarios mientras duren las tormentas, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no sacar los residuos para evitar la obstrucción de desagües y permanecer en lugares seguros.

También se aconseja cerrar puertas y ventanas, desconectar los artefactos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en edificaciones cerradas o vehículos.

Para las zonas alcanzadas por el alerta naranja, el SMN recomienda salir únicamente si resulta indispensable, evitar circular por calles anegadas o sectores inundables y contar con un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y los números de contacto de los servicios de emergencia.