El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana se presentará con buen tiempo en toda la provincia, sin lluvias ni inestabilidad, aunque con un marcado descenso de temperaturas, jornadas ventosas y ambiente fresco.

De acuerdo al organismo, este sábado 24 de agosto las mínimas rondarán los 6 grados en gran parte de Entre Ríos, mientras que el domingo el frío se intensificará y podría descender hasta los 4 grados en algunas localidades.

Pronóstico para este sábado en la provincia

Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá : mínima de 6° y máxima de 15°. Cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde.

: mínima de 6° y máxima de 15°. Cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde. Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador : mínima de 8° y máxima de 15°. La jornada iniciará con algunas nubes, pero el cielo se despejará hacia la tarde.

: mínima de 8° y máxima de 15°. La jornada iniciará con algunas nubes, pero el cielo se despejará hacia la tarde. Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas: mínima de 7° y máxima de 15°. Condiciones similares, con nubosidad matinal y luego cielo despejado.

Un fin de semana soleado pero fresco

El SMN destacó que, pese a las bajas temperaturas, el fin de semana estará acompañado de pleno sol, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda abrigo adecuado debido a las ráfagas de viento y el ambiente frío que predominará durante las primeras horas del día y al caer la tarde.