De acuerdo al organismo, el fenómeno estará caracterizado por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El informe detalla que este viernes las condiciones de inestabilidad impactarán principalmente en los departamentos Victoria y Gualeguay. En tanto, para el sábado, el área afectada se ampliará considerablemente, abarcando La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Colón, Tala, Nogoyá, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Asimismo, se prevé que las condiciones adversas se mantengan durante todo el fin de semana, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 60 milímetros, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas vulnerables.

Recomendaciones de seguridad

Ante este escenario, las autoridades solicitan a la población extremar las medidas de precaución. Entre las principales recomendaciones se destaca asegurar objetos en balcones y terrazas —como macetas o tendederos— que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja evitar la circulación en la vía pública si no es estrictamente necesario y no sacar la basura, con el fin de prevenir la obstrucción de sumideros y desagües pluviales.

En cuanto a la seguridad vial, se recomienda conducir con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar transitar por zonas anegadas. Además, se advierte no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad durante las tormentas, debido al riesgo de caída o descargas eléctricas.