El sistema de emergencias de la ciudad de Crespo comenzó una nueva etapa de reorganización administrativa y operativa, que lo integra plenamente a la órbita del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, con el acompañamiento del municipio. Este reordenamiento busca fortalecer la prestación del servicio, garantizando su continuidad y eficiencia en beneficio de la comunidad.

En este marco, el intendente Marcelo Cerutti explicó que los cambios introducidos en el Servicio de Emergencia Municipal de Crespo (SEMUC) son de carácter administrativo. “Se continuarán ofreciendo las prestaciones establecidas a la comunidad de la misma manera, sin alteraciones en la atención y en los tiempos de respuesta”, remarcó el jefe comunal.

De esta manera, se asegura la continuidad del servicio de emergencias y se consolida el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, priorizando la salud y la tranquilidad de los vecinos de Crespo. Cerutti subrayó además que el municipio “continuará acompañando el sistema de emergencias”, aportando recursos clave para su funcionamiento.

Entre los compromisos asumidos, el municipio otorgará en comodato la ambulancia de alta complejidad Ford Transit Furgón, adquirida oportunamente con fondos del Fondo Especial de Contingencias – Emergencia COVID-19, creado mediante el Decreto 051/2020, que estableció la deducción en los haberes de autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. Asimismo, se mantendrá el pago de las guardias pasivas de los choferes de las ambulancias.

El SEMUC fue creado en 2016 a través de un convenio entre el municipio y el Hospital San Francisco de Asís, dando respuesta a una demanda concreta de la sociedad en un área que, por su competencia, corresponde al ámbito provincial.

Con la actual gestión del gobierno de Entre Ríos, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se avanzó en un proceso de ordenamiento institucional. En este contexto, la coordinación y administración del sistema de emergencias pasan a estar a cargo del Hospital San Francisco de Asís y del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Ante una urgencia, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos 4954000 o 107, que permanecen activos para la atención de emergencias.

En el marco de esta transición, el intendente Cerutti mantuvo una reunión con Juan Pablo Schonfeld, director del hospital, y Sandra Scarso, secretaria técnica, con quienes coincidió en destacar la importancia de esta nueva etapa organizativa, la continuidad operativa del servicio y el sostenimiento de las capacitaciones para el personal afectado al sistema de emergencias.