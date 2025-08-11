En diálogo con el programa Crespo en Vivo (93.7 Boing Crespo y streaming), Elbio Schaab, representante del Sindicato de la Carne, brindó detalles de diversas actividades y proyectos que la entidad está desarrollando, en un contexto económico que definió como “difícil para todos los sectores”.

Schaab informó que, como cada año, se entregarán juguetes y bolsitas de golosinas a los hijos de afiliados, de hasta 11 años, en la sede de calle Pesante. La distribución comenzará en los próximos días y se realizará en los horarios habituales de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Entre los obsequios habrá pelotas de fútbol y vóley, además de una variedad de juegos acordes a las distintas edades.

Respecto de la situación laboral, explicó que ya se cerraron las paritarias para el sector de Carnes Blancas con un incremento cercano al 4% por tres meses, mientras que en Carnes Rojas continúan las negociaciones. “Lo que ofrecen los empresarios no acompaña la inflación real que enfrentamos en los comercios y supermercados”, señaló, remarcando que “no es un momento alegre para los trabajadores, pero hay que mirar hacia adelante”.

A pesar de las dificultades, el sindicato mantiene su compromiso con la integración y el bienestar de sus afiliados. Schaab confirmó que la tradicional fiesta anual se realizará el 22 de noviembre en el Club Sarmiento, con cena, show musical, sorteos y baile, tal como en ediciones anteriores.

En cuanto a proyectos, anunció una “muy buena noticia”: la compra de un terreno de 6.000 metros cuadrados sobre la ruta a Racedo, frente a la empresa DIVA, destinado a un espacio recreativo y social, con posibilidad de camping, salones de eventos y, eventualmente, natatorio. La iniciativa responde a la decisión de dejar de alquilar uno de los salones actuales y centralizar las actividades en un predio propio.

Schaab destacó que este logro es fruto de “años de ahorro y trabajo en equipo” y reiteró que el gremio “siempre tiene las puertas abiertas” para atender a sus afiliados. “Las cosas cuestan, pero con sacrificio y una mirada positiva, se logran”, concluyó.