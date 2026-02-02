Según el informe, “actualmente, la pizarra Rosario del 27 de enero se posiciona en U$S 188 por tonelada, mientras que el precio futuro abril en A3 Mercados es de U$S 181 por tonelada, por lo que se proyecta una disminución de la cotización en dólares hasta la fecha de cosecha del cereal”.

No obstante, el SIBER señaló que, de concretarse estas estimaciones, el valor del maíz se ubicaría en un nivel similar al cierre de la campaña 2024/25, cuando la cotización rondaba los U$S 183 por tonelada, precio que convirtió al maíz en el cultivo más rentable de la campaña pasada.

En relación con la campaña actual, el organismo indicó que “en caso de cumplirse las estimaciones de rendimiento y de precio futuro, se obtendrían beneficios económicos tanto para productores de campo propio como para arrendatarios en todas las zonas de la provincia”. Al analizar el promedio provincial de costos para un productor arrendatario y el rinde proyectado, el informe destaca que se alcanzarían márgenes positivos cercanos a los U$S 210 por hectárea, lo que implicaría una rentabilidad del 17%.

El reporte también desagregó los resultados por regiones, indicando que los rendimientos zonales proyectados en producciones bajo campo arrendado posicionan a la zona este como la más rentable, debido a sus mayores rindes. Allí se estiman beneficios de U$S 360/ha, mientras que las zonas norte y oeste se ubican en niveles similares, con U$S 353/ha y U$S 342/ha, respectivamente. En contraste, la zona sur presenta un escenario más ajustado: con un rendimiento proyectado de 5.900 kilos por hectárea, el margen bruto esperado se ubica en apenas U$S 43/ha.

En cuanto a la comercialización, el SIBER destacó que, según datos de SIO Granos, hacia mediados de enero unas 315.000 toneladas de maíz de la campaña 2025/26 ya habían sido vendidas a precio hecho, valores que actualmente superan tanto los proyectados para fines de abril como los registrados durante la campaña pasada. Además, alrededor de 261.300 toneladas fueron concertadas bajo la modalidad de precio a fijar, por lo que aproximadamente el 17% de la producción estimada de la nueva campaña ya se encuentra negociada.

Maíz tardío y de segunda

Respecto al estado del cultivo, el SIBER precisó que el 74% del maíz tardío y de segunda presenta una condición entre Buena y Muy Buena. De acuerdo al Informe Semanal N.º 1216, la superficie implantada con maíz tardío y de segunda en Entre Ríos se estima en 20.000 hectáreas.

El estado fenológico del cultivo abarca desde V2 (dos hojas desplegadas), correspondiente a siembras realizadas a comienzos de enero, hasta V10 (diez hojas desplegadas), en lotes implantados durante diciembre. A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 4 %

4 % Buena: 70 %

70 % Regular: 24 %

24 % Mala: 2 %

El informe subrayó que, en conjunto, las categorías Buena y Muy Buena representan el 74% de la superficie, principalmente en lotes sembrados en fechas tempranas. El 26% restante, clasificado como Regular y Mala, corresponde mayormente a siembras tardías afectadas por el déficit hídrico y las altas temperaturas, donde se observan síntomas de estrés como el acartuchamiento de las hojas. A ello se suma la presencia de gusano cogollero en estadios tempranos, situación que requiere monitoreo permanente y aplicaciones oportunas.

Presencia de chicharrita y necesidad de lluvias

Finalmente, el SIBER consignó que se registra presencia de chicharrita en casi toda el área relevada, motivo por el cual se están realizando tratamientos para reducir la población del insecto. En este contexto, el organismo remarcó que resulta clave la ocurrencia de precipitaciones en el corto plazo para evitar impactos negativos en el desarrollo del cultivo y sostener las proyecciones productivas y económicas de la campaña.