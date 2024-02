Nogoyá.- Concejales del bloque oficialista mantienen diversas reuniones con titulares de remiserías para volver al servicio habitual que las empresas prestaban previo a la pandemia.

El edil Leonardo Díaz, fue uno de los que incentivó el encuentro con las empresas, “para tratar la problemática que se viene dando a partir de la pandemia, que existiendo una ordenanza que regula el servicio de remises que se debe prestar los 365 días durante las 24 horas, pero desde las restricciones horarias de la pandemia, nunca se volvió a regularizar y se volvió en un reclamo constante de la ciudadanía”.

Cierto es, que la mayoría de las empresas prestan servicio entre las 06:00 de la mañana y la medianoche y al menos dos, cuentan con autos disponibles a la madrugada, pero no son suficientes, sobre todo los fines de semana cuando se activan los eventos nocturnos.

Actualmente en Nogoyá hay cinco empresas de remises y en promedio cada una cuenta con seis vehículos, es decir que durante el día son treinta móviles que están al servicio de la comunidad, pero por la madrugada, este servicio se reduce casi en su totalidad.

“Desde que asumimos es uno de los temas que nos abocamos a tratar” reconoció Díaz y detalló que en las reuniones se fue dialogando para que los remises vuelvan a trabajar por las noches mediante un sistema de turnos, “donde cada remisería aporte uno o dos vehículos por noche para que la gente sepa que tal día cuenta con una remisería de turno. Esa fue una posible solución, más allá de los problemas económicos que atraviesas las empresas”.

Pero esta medida está aún pendiente porque se piensa incluir en estas reuniones y al programa de turnos, a los taxis particulares que tienen sus paradas determinadas en proximidades de la terminal, el hospital, el banco y el sanatorio.

“Asumimos con la idea de optimizar y hacer cumplir las ordenanzas. Donde vemos una problemática en algo que ya está regulado, no sirve de nada modificar la ordenanza, apostamos a buscar la solución con los actores sociales que se encuentran involucrados en ese marco regulatorio, siempre con la idea de llegar a un acuerdo, aquí no hablamos de multas ni sanciones, tenemos que garantizar los servicios que no se están cumpliendo” definió Leonardo Díaz, indicando que una de las inquietudes planteadas, fue la cantidad de vehículos que de manera ilegal brindan el servicio, “eso creo que obedece a una falta de control y también a concientizar a la gente sobre la importancia de utilizar un servicio habilitado, respecto a la seguridad y respaldo más que nada en caso de accidentes”.

Supo Paralelo 32 que en las reuniones también se avanzó en la posibilidad de fijar las tarifas mínimas y diferenciadas por horario nocturno, fin de semana, como así también la que corresponde diferenciar entre taxis y remises.

“El remis es un servicio público, tanto el estado como las empresas tienen que entenderlo así, no podemos excusarnos en problemas personales para no prestar el servicio, el que es reclamado a diario por la sociedad, no puede verse interrumpido” sentenció el concejal, recordando que actúan en base a un reclamo generalizado que se les viene pidiendo desde la campaña, “hoy llegamos a la banca y consideramos que la solución debe surgir en dialogo con los actores”.