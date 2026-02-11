El senador provincial Vergara salió al cruce del comunicado emitido por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y sostuvo que sus declaraciones respecto de la existencia de una “industria del amparo” en la provincia se basan en hechos “verificables” y no constituyen una descalificación general hacia la profesión.

En su respuesta, el legislador consideró “lógico” que la entidad ejerza una defensa corporativa de sus matriculados, aunque advirtió que ello “no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento”.

“Existe una industria del amparo en Entre Ríos”, afirmó, al tiempo que señaló que se trata de una práctica que —según indicó— excede interpretaciones subjetivas y puede constatarse en el funcionamiento cotidiano de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Cuestionamientos a determinadas prácticas

Vergara sostuvo que existen profesionales que reclutan afiliados a través de redes sociales, incluso interviniendo en publicaciones oficiales de la obra social o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la temática, ofreciendo la vía judicial como “primera y única respuesta”.

También aseguró que algunos abogados exhiben públicamente la cantidad de amparos promovidos como credenciales profesionales, lo que —a su entender— evidencia una práctica sistemática y no situaciones aisladas.

Asimismo, indicó que los registros administrativos y judiciales de la obra social permitirían identificar patrones reiterados en la presentación de acciones de amparo por prestaciones que no revestirían carácter urgente, que ya habrían sido otorgadas o respecto de las cuales no se habrían agotado instancias administrativas previas.

Según expresó, esa conducta “desnaturaliza la figura del amparo”, concebido como un remedio excepcional y urgente, y no como un recurso sistemático.

“No hubo generalizaciones”, afirmó

El senador aclaró que sus declaraciones no estuvieron dirigidas al conjunto de la abogacía entrerriana, sino a “una práctica concreta, verificable y reiterada”. Negó además que se estén buscando responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social.

En ese sentido, sostuvo que su planteo apunta a convocar a la “responsabilidad institucional de todos los actores”, incluidos los letrados, en el cuidado y sostenimiento de la mayor obra social de la provincia.

Finalmente, consideró que el Colegio debería reflexionar sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional antes de emitir comunicados, y concluyó: “Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí”.