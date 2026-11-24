El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo provincial que regularice con urgencia el pago de los aportes correspondientes al segundo trimestre de 2026 a la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (AMBVER).

La iniciativa, presentada por el bloque de senadores justicialistas durante la sesión de este martes, reclama que el Ministerio de Seguridad y Justicia concrete el desembolso previsto por la Ley N° 11.116 de Bomberos Voluntarios. Los recursos están destinados a financiar prestaciones de salud para quienes integran los cuerpos de bomberos y no tienen cobertura de una obra social.

Según los fundamentos del proyecto, el expediente correspondiente al período mayo-julio de 2026, identificado con el número 3461380, continúa en trámite, a pesar de que ese trimestre finalizó el 31 de julio. Además, ya fue presentado el expediente del tercer trimestre, una situación que podría profundizar la demora en los pagos.

Una cobertura para 400 bomberos

El aporte provincial permite garantizar la atención sanitaria de aproximadamente 400 bomberos voluntarios de Entre Ríos que, a través de este mecanismo, accedieron a una cobertura de salud que anteriormente no tenían.

Los legisladores señalaron que se trata de trabajadores voluntarios que desarrollan una actividad esencial y que, durante sus intervenciones, están expuestos a exigencias físicas, humo, altas temperaturas y situaciones de riesgo. En ese contexto, consideraron que garantizar su atención médica implica tanto cumplir con la legislación como respaldar la tarea que realizan al servicio de la comunidad.

Cómo se calcula el aporte

El proyecto también recuerda que el Decreto N° 2481/26, del 11 de agosto de este año, modificó la reglamentación de la ley y estableció un criterio único para determinar el monto: una suma mensual equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada bombero informado por la Asociación Mutual.

La liquidación de esos fondos debe realizarse de manera trimestral. Por ese motivo, los senadores sostienen que el mecanismo de cálculo ya está definido y que corresponde garantizar que los pagos se concreten dentro de los plazos establecidos.

Además de reclamar la cancelación urgente de la deuda correspondiente al segundo trimestre, la iniciativa insta al Gobierno provincial a adoptar las medidas administrativas necesarias para que los próximos desembolsos se efectúen al finalizar cada período trimestral.