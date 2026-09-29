La Cámara de Senadores de Entre Ríos tendrá una nueva semana de actividad legislativa en el marco del 147º Período Legislativo, con sesiones ordinarias previstas para este martes 29, miércoles 30 de septiembre y jueves 1° de octubre.

Las sesiones se realizarán a las 18:00, 13:00 y 11:00, respectivamente. Como es habitual, podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Además de las sesiones, durante el miércoles se desarrollará una agenda de reuniones de comisiones en las que se analizarán distintos proyectos de ley.

Transparencia y Ética Pública

A las 9:00 se reunirá en forma conjunta las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Los legisladores continuarán con el análisis del Expediente N° 26.785, correspondiente al proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública.

Salud mental, apuestas online y derechos del paciente

A las 10:00 se reunirá de manera conjunta las Comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción.

Uno de los proyectos en análisis será el Expediente N° 15.363, que propone establecer una Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.

Para aportar al debate fueron convocados representantes de la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos y distintas organizaciones vinculadas con la atención y el abordaje de la salud mental.

Participarán Sandra Cislaghi, de la Agencia de Salud Mental; Javier Billordo, del Movimiento Social "Ni un Pibe menos por la droga"; Alicia Ferrer, del Centro de Día Casa Club y la Asamblea por la Salud Mental de Gualeguaychú; y Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

La comisión también analizará el Expediente N° 15.399, que propone prohibir el acceso a sitios de apuestas online mediante redes públicas de internet brindadas por organismos estatales.

Otro de los proyectos es el Expediente N° 27.866, mediante el cual se plantea que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 26.529, referida a los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de salud.

Para abordar estas iniciativas fue convocado el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco.

La Ley Nicolás

A las 11:30 se reunirá la Comisión de Salud Pública y Drogadicción para analizar el Expediente N° 28.734.

El proyecto propone que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como Ley Nicolás, que establece un régimen de calidad y seguridad sanitaria en el sistema de salud.

También está prevista la participación del ministro Blanzaco.

Patrimonio histórico en Aldea Protestante

A las 12:00 se realizará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Los legisladores analizarán el Expediente N° 26.966, que propone declarar Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural de Entre Ríos a la Casa de Retiros "Stella Maris", perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino y ubicada en el ejido de Aldea Protestante, departamento Diamante.

Proyectos vinculados con Malvinas

Finalmente, a las 12:30, se reunirá la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Entre los proyectos incluidos en el temario se encuentra el Expediente N° 15.393, que propone crear el Museo Abierto Provincial "Héroes Entrerrianos de Malvinas", con sede en Paraná.

También se analizará el Expediente N° 28.050, que plantea la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.671 y establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas" para quienes se desempeñen en la función pública provincial.

El tercer proyecto, identificado como Expediente N° 25.426, propone colocar carteles en todos los edificios escolares públicos de la provincia, existentes y a crearse, con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".