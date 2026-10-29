La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este jueves la 16ª sesión ordinaria del 147º período legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del cuerpo, Alicia Aluani. La jornada contó con la presencia de 15 legisladores y quórum reglamentario.

Uno de los principales temas fue la sanción del proyecto de ley que crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, destinada a estudiar y analizar la evolución histórica del endeudamiento del Estado provincial.

La iniciativa obtuvo nueve votos afirmativos y seis negativos. No acompañaron el bloque Más para Entre Ríos ni el unibloque Hacer Futuro. Tras su aprobación, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Debate por el seguimiento de la deuda pública

El senador Gustavo Vergara, representante del departamento Diamante por Juntos por Entre Ríos, defendió la propuesta y explicó que busca brindar información a la ciudadanía sobre el desarrollo de la deuda provincial desde 1991.

El legislador señaló que la comisión permitirá conocer cómo está compuesta la deuda, cuándo se originó, cuáles fueron los motivos del endeudamiento y qué destino tuvieron los recursos obtenidos.

Además, indicó que se elaborará un informe anual con fecha de corte al 10 de diciembre de cada año, con el objetivo de contar con información precisa y actualizada. Según Vergara, la medida contribuirá a profundizar la transparencia sobre las cuentas públicas.

Desde la oposición, el senador Víctor Sanzberro, de Victoria y del bloque Más para Entre Ríos, explicó por qué su bancada no acompañó el proyecto. Si bien afirmó que su espacio respalda las iniciativas vinculadas con la transparencia, consideró que esta comisión no tiene una justificación suficiente.

Sanzberro sostuvo que la información sobre el endeudamiento provincial ya se encuentra documentada en los registros oficiales y en la Cuenta General del Ejercicio que elabora anualmente la Contaduría. En ese sentido, afirmó que no sería necesaria una nueva norma para realizar una tarea que, según planteó, forma parte de las obligaciones habituales de la administración pública.

Otras leyes sancionadas

Durante el tratamiento del orden del día, el Senado también sancionó dos proyectos de ley.

Uno declara patrimonio histórico a la Casa de Retiros “Stella Maris”, ubicada en Aldea Protestante, departamento Diamante, y perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino.

El otro establece la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 27.671, que dispone la capacitación obligatoria y permanente sobre la cuestión de las Islas Malvinas.

Proyectos que pasaron a comisión

Tres iniciativas fueron giradas a la Comisión de Labor Parlamentaria para su eventual incorporación al orden del día:

La creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos.

La institución del 11 de abril como Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson.

El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial.

Por otra parte, distintos proyectos provenientes de la Cámara de Diputados fueron derivados a las comisiones correspondientes para su análisis.

Entre ellos se encuentran la propuesta para instituir el 29 de octubre como Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo; la declaración de General Galarza como Capital Provincial de la Cultura Inclusiva; y dos iniciativas vinculadas con la expropiación de inmuebles para obras viales.

También ingresaron proyectos relacionados con la aceptación de donaciones de inmuebles, la transferencia de terrenos a comunas y la modificación de una ley que autoriza la donación de un inmueble a la Municipalidad de Los Conquistadores.

En tanto, el proyecto de la senadora Claudia Silva, de Paraná y del bloque Más para Entre Ríos, para establecer un abordaje integral de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla, fue girado a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

Iniciativas para la próxima sesión

La senadora Nancy Miranda, representante del departamento Federal por el Frente Cimarrón, solicitó el ingreso y tratamiento en la próxima sesión de varios despachos de comisión.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.568, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología; la aceptación de una donación de un inmueble por parte de la Municipalidad de Paraná; y distintas autorizaciones para donar vehículos o transferir terrenos a comunas.

También pidió incluir iniciativas vinculadas con la donación de un inmueble para construir el edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 16 “Juan Bautista Azopardo”, de Santa Elena, y con la transferencia de terrenos para el cementerio, el corralón comunal y el salón comunal de Villa Fontana.

La lista se completó con un proyecto para rectificar el artículo 1º de la Ley Nº 11.181, referido a una donación a la Asociación Comedor Comunitario General Lamadrid.

Protección de la fauna y encuentro de observadores de aves

Durante la sesión se aprobaron dos iniciativas sobre tablas.

La primera, impulsada por la senadora Gloria Cozzi, de Concordia y de Juntos por Entre Ríos, declara Monumento Natural provincial al mamífero subterráneo Ctenomys rionegrensis, conocido como tuco-tuco de Río Negro.

La segunda, presentada por la senadora Gladys Domínguez, de Feliciano y del bloque Peronismo Federal, declara de interés legislativo el encuentro de Clubes de Observadores de Aves organizado por el COA Selva de Montiel. La actividad se realizará el 31 de octubre y el 1º de noviembre de 2026 en San José de Feliciano.

La Fiesta Nacional de la Avicultura, entre las declaraciones aprobadas

El cuerpo legislativo aprobó una serie de proyectos de declaración vinculados con eventos culturales, turísticos, sociales y educativos de la provincia.

Entre ellos se encuentra la declaración de interés legislativo de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 en Crespo. La iniciativa fue presentada por el senador Gustavo Vergara y destaca la importancia productiva, industrial, económica, turística, cultural y social del encuentro para la actividad avícola provincial y nacional.

También se declararon de interés:

La tercera edición de la Fiesta Regional del Algarrobo , prevista para 2026 en Puerto Algarrobo, departamento La Paz, por su aporte a la identidad cultural, el turismo y la valoración de los recursos naturales.

, prevista para 2026 en Puerto Algarrobo, departamento La Paz, por su aporte a la identidad cultural, el turismo y la valoración de los recursos naturales. “La Noche de las Estrellas” , desfile programado para el 3 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná, a beneficio de FUNDNEO y del Rotary Club Paraná Plaza.

, desfile programado para el 3 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná, a beneficio de FUNDNEO y del Rotary Club Paraná Plaza. El 34º Festival “Ombú Revive sus Tradiciones” , que se realizará el 7 de noviembre en la comuna de Ombú, departamento La Paz.

, que se realizará el 7 de noviembre en la comuna de Ombú, departamento La Paz. La jornada “Del silencio a la protección: una mirada interdisciplinaria sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes” , organizada por la Asociación Civil ASI Basta Paraná para el 19 de noviembre en La Vieja Usina.

, organizada por la Asociación Civil ASI Basta Paraná para el 19 de noviembre en La Vieja Usina. La cuarta edición del Festival de la Empanada , programada para el 20 y 21 de noviembre en la comuna de Yeso Oeste, departamento La Paz.

, programada para el 20 y 21 de noviembre en la comuna de Yeso Oeste, departamento La Paz. La XXVI Fiesta Provincial de la Pesca del Armado , que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Santa Elena.

, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en Santa Elena. El conversatorio “Raíces invisibles: lo que revela nuestro ADN ancestral sobre la historia, memoria e identidad Maneca”, previsto para el sábado 7 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Villa Domínguez, con participación de las entidades Los Manecos y Negra Identidad, junto con el municipio local.

Las declaraciones aprobadas reconocen la relevancia de estas actividades para la promoción de la cultura, las tradiciones, el turismo, la inclusión y la memoria histórica de las comunidades entrerrianas.