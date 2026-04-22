La sesión fue presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani, en su rol de titular del cuerpo legislativo, y contó con la asistencia del secretario Sergio Avero y la prosecretaria Sara Foletto. Con la presencia de 13 legisladores, se alcanzó el quorum reglamentario para dar inicio al tratamiento.

Durante la apertura, se justificaron las ausencias de algunos senadores de ambos bloques, mientras que el izamiento de las banderas estuvo a cargo de Casiano Otaegui y Víctor Sanzberro.

Debate por el alcance de la ley

El tratamiento del expediente N° 28.430 generó un intenso intercambio entre oficialismo y oposición. El senador Juan Diego Conti (Más para Entre Ríos), presidente de la comisión de Obras Públicas, cuestionó los tiempos de análisis del proyecto. “Me hubiera gustado tener más debate y mayor profundidad en el tratamiento”, expresó, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de una norma que proteja a los usuarios y no comprometa las finanzas provinciales. Finalmente, adelantó su voto negativo.

Desde el oficialismo, el senador Rubén Dal Molín defendió la iniciativa y señaló que responde a una solicitud concreta del Poder Ejecutivo para avanzar con operaciones en curso. Según explicó, el proyecto establece un marco integral para regular concesiones, incluyendo licitaciones, contratos y condiciones de prestación de servicios.

En la misma línea, el senador Hernán Méndez subrayó la urgencia de contar con herramientas legales para mejorar la infraestructura vial. Puso como ejemplo la situación crítica de la Ruta Provincial 45, en el departamento Islas del Ibicuy, y remarcó la necesidad de intervenir con rapidez para acompañar al sector productivo.

Objeciones de la oposición

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro planteó reparos estructurales al proyecto, al considerar que no se trata de una ley coyuntural sino de una normativa que regirá contratos a largo plazo. Cuestionó la delegación de facultades al Ejecutivo, especialmente en lo referido a la posibilidad de garantizar deudas de concesionarios privados sin intervención legislativa.

Además, expresó diferencias respecto al esquema de peajes previsto en la ley. “Nuestra propuesta es que el peaje solo se cobre cuando haya obras que incrementen la capacidad vial”, sostuvo, en contraposición a la habilitación del cobro en rutas existentes por tareas de mantenimiento.

En sintonía, el senador Juan Pablo Cosso remarcó que su bloque acompañaba la iniciativa en términos generales, pero con una serie de modificaciones que, según afirmó, no fueron consideradas. También advirtió que la premura en la sanción afectó la posibilidad de alcanzar consensos.

Votación y sanción

En el tramo final de la sesión, se sometieron a votación dos mociones: una impulsada por Cosso, que incluía modificaciones al texto, y otra presentada por Dal Molín para aprobar el proyecto tal como llegó desde Diputados. Esta última fue la que obtuvo mayoría.

De este modo, el Régimen General de Concesiones fue aprobado con los votos afirmativos del bloque Juntos por Entre Ríos y el acompañamiento de un senador del bloque unipersonal Peronismo Federal, mientras que el bloque Más para Entre Ríos votó en contra.

La nueva normativa establece el marco legal para la concesión de obras y servicios públicos en la provincia, con el objetivo de facilitar inversiones en infraestructura y mejorar la prestación de servicios, en un contexto donde la necesidad de financiamiento y modernización de la red vial aparece como uno de los principales desafíos de gestión.