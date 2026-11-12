La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este jueves el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. La iniciativa, que incluye la denominada Ficha Limpia, recibió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara alta y deberá regresar a Diputados para su revisión.

La sesión fue presidida por la vicegobernadora y titular del cuerpo, Alicia Aluani, en el marco de la 17ª Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo. Participaron 16 senadores, quienes dieron quórum para el desarrollo del encuentro.

Durante el tratamiento del proyecto de Ética Pública, seis legisladores fundamentaron sus votos y destacaron el consenso alcanzado entre los distintos bloques, aunque también señalaron aspectos que consideran pendientes de incorporar.

El senador Rafael Cavagna (Nogoyá-Juntos por Entre Ríos) valoró la incorporación de Ficha Limpia y sostuvo que representa un avance en materia de transparencia institucional y confianza ciudadana. Consideró que la norma permitirá establecer estándares éticos para quienes administran recursos públicos y fortalecer el sistema democrático.

Patricia Díaz (La Paz-Hacer Futuro) anticipó su acompañamiento, aunque afirmó que la iniciativa “se queda a mitad de camino” en algunos aspectos. Destacó la incorporación de la presentación anual de declaraciones juradas y la inclusión de criptoactivos, pero planteó la necesidad de profundizar los controles sobre la evolución patrimonial de los funcionarios, sus participaciones societarias y las contrataciones del Estado.

“ La corrupción no se combate con un cambio de cartel, se combate con controles, con transparencia, con investigaciones serias y con decisiones que mejoran la vida de la gente”, expresó.

Por su parte, Juan Pablo Cosso (Villaguay-Más para Entre Ríos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, destacó el trabajo conjunto entre los bloques y las modificaciones incorporadas durante el tratamiento. Entre ellas, mencionó las vinculadas con las declaraciones juradas, la autonomía de la Oficina de Ética Pública y las garantías constitucionales para la aplicación de Ficha Limpia.

Víctor Sanzberro (Victoria-Más para Entre Ríos) resaltó la incorporación de un sistema dual de declaraciones juradas, con información reservada para auditorías y datos disponibles para el acceso ciudadano. También mencionó las nuevas exigencias para transparentar participaciones societarias, identificar beneficiarios finales y declarar criptoactivos.

Gustavo Vergara (Diamante-Juntos por Entre Ríos) valoró la sanción de una normativa prevista desde la Reforma Constitucional de 2008 y destacó la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la política.

Finalmente, Marcelo Berthet (San Salvador-Más para Entre Ríos) reivindicó los aportes realizados por su bloque durante el debate. “Una ley de ética pública no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la confianza”, sostuvo.

El legislador consideró que el texto aprobado mejoró respecto del proyecto original y señaló que todavía quedan cuestiones por abordar, como la declaración de vínculos familiares para prevenir el nepotismo y la valuación de los bienes a precios de mercado. “Esta ley es un punto de partida, no de llegada”, afirmó.

En la misma línea, Berthet destacó que “este proyecto sale del Senado mejor de lo que entró” y remarcó que el poder y los cargos son transitorios, pero la responsabilidad de los funcionarios ante la sociedad permanece.

Reconocimiento a los Veteranos de Malvinas

Otro de los proyectos destacados de la sesión fue el que crea la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos” como reconocimiento oficial a los Veteranos de Malvinas. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Jorge Maier, fue tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Cosso, y quedó sancionada luego de su aprobación sobre tablas.

El senador explicó que durante la mañana representantes de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Entre Ríos participaron de una reunión de comisión, donde expusieron sus planteos y reclamos pendientes relacionados con el cumplimiento de los derechos de los excombatientes y sus familias.

La medalla estará destinada a los veteranos beneficiarios de la pensión provincial “Héroes Entrerrianos”, establecida por la Ley Nº 9216 y sus modificatorias. En caso de fallecimiento del veterano, el reconocimiento podrá ser recibido por su cónyuge o conviviente supérstite y/o sus hijos, en representación del homenajeado.

El proyecto establece que la distinción será confeccionada en plata. En el anverso llevará el escudo oficial de Entre Ríos junto con las Islas Malvinas, mientras que en el reverso incluirá la leyenda: “De conformidad con el artículo 34 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.

El senador Benedetti consideró que se trata de un “justo reconocimiento” y valoró las acciones destinadas a mantener vigente la memoria de la causa Malvinas. “Gracias a la madurez de nuestra sociedad estamos nuevamente malvinizando la sociedad a través de muchas acciones y esta es una de ellas”, expresó.

Otros proyectos y leyes aprobadas

Durante la sesión ingresaron a comisión cinco proyectos de ley provenientes de Diputados. Entre ellos se encuentra la iniciativa para transferir en donación un inmueble provincial al Club Amigos del Ciclismo Crespo, con destino a la construcción de su sede social. El expediente fue girado a la Comisión de Legislación General.

También se derivó a comisión el proyecto que crea 100 cargos de agentes penitenciarios en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos; la propuesta para instituir la Semana de la Concientización de la Salud Mental, en torno al 10 de octubre; la adhesión provincial al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora el 9 de noviembre; y la ratificación de la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble de Telecom Argentina en Tabossi.

Entre las iniciativas presentadas por senadores se incorporaron un proyecto para declarar fiesta provincial al Santa Anita Country Fest y otro para reconocer a Paraná como primera capital constitucional de la República Argentina, por haber sido sede de las autoridades federales entre 1854 y 1861.

Además, se aprobó la declaración de interés legislativo del encuentro “Feliciano Danza”, previsto para el 14 de noviembre en San José de Feliciano. También ingresó para su tratamiento en la próxima sesión el proyecto que propone declarar a Concepción del Uruguay como “Ciudad del Canto Coral” de Entre Ríos.

Por otra parte, se reservaron en Secretaría dos iniciativas con dictamen favorable: una para declarar a General Galarza como “Capital Provincial de la Cultura Inclusiva” y otra para reconocer como ciudadanos ilustres a los futbolistas Marcos Senesi y Lisandro Martínez.

En el tratamiento del orden del día, el Senado sancionó, entre otras, las siguientes iniciativas:

La adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 27.568, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología.

La aceptación de la donación de un inmueble de la Municipalidad de Paraná destinado al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia.

La donación de un vehículo Volkswagen Bora a la comuna de Aldea Asunción y de una camioneta Ford Ranger a favor de la Provincia.

La rectificación de la ley de donación a la Asociación Comedor Comunitario General Lamadrid.

La creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos.

La institución del 11 de abril como Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson.

También recibieron aprobación y pasaron en revisión a Diputados tres proyectos para donar parcelas a la comuna de Villa Fontana, departamento Paraná, destinadas a la construcción del cementerio local, el corralón comunal y el salón municipal. Otra iniciativa autorizó la aceptación de un terreno donado por la Municipalidad de Santa Elena para construir el edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 16 Juan Bautista Azopardo.

Asimismo, se aprobaron ocho proyectos de declaración durante la jornada.

La sesión fue presidida por Alicia Aluani y contó con el tratamiento conjunto de distintas iniciativas, de acuerdo con lo establecido en el acta de labor parlamentaria.