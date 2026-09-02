La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este martes el proyecto que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa que busca establecer un nuevo esquema para atender el mantenimiento de caminos rurales y parte de la red vial provincial.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en general. Sin embargo, al momento de votar en particular, los bloques Más para Entre Ríos y Hacemos Futuro no acompañaron los Títulos I y III de la iniciativa.

La votación se produjo durante la 12ª Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani. La sesión contó con la presencia de 15 legisladores y el quórum reglamentario.

Qué plantea la iniciativa

El proyecto, que reúne expedientes de distintas iniciativas y cuenta con autoría de diputados y del senador Rafael Cavagna, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.

Durante el debate, el senador Jaime Benedetti, de Juntos por Entre Ríos, defendió el acompañamiento de su bloque y destacó que los consorcios camineros ya funcionan en distintos sectores de la provincia, aunque con dificultades derivadas del marco normativo vigente.

Según explicó, la propuesta busca simplificar los requisitos para constituir estos consorcios y reducir trabas burocráticas, especialmente frente a las demoras que pueden surgir de los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Públicas.

“Lo importante no es la herramienta, sino encontrar los resultados”, sostuvo Benedetti.

El legislador también rechazó que el sistema implique reemplazar el empleo público y remarcó que los consorcios continuarán bajo la fiscalización y el control de Vialidad Provincial.

Puede interesarte

La oposición cuestionó el alcance y los controles

Desde el bloque Más para Entre Ríos, el senador Juan Diego Conti adelantó el acompañamiento en general, al considerar que la iniciativa responde a una demanda de productores y familias de las zonas rurales que necesitan caminos transitables para desarrollar sus actividades y acceder a servicios esenciales.

Sin embargo, planteó reparos sobre algunos artículos, principalmente por la falta de precisiones respecto del futuro rol de los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad.

“Ese conocimiento no se improvisa”, afirmó Conti, al destacar la experiencia del personal que conoce los distintos tramos de la red vial y su vinculación cotidiana con los productores.

En la misma línea, el senador Víctor Sanzberro, también de Más para Entre Ríos, cuestionó que se haya avanzado con el texto proveniente de Diputados sin incorporar algunos aportes surgidos del tratamiento en las comisiones.

Sanzberro advirtió además sobre el alcance de las facultades otorgadas a los consorcios para intervenir en obras y tramos de la red secundaria, así como sobre su excepción respecto de la Ley de Obras Públicas.

“El consorcio tiene que ser complementario al Estado, jamás un sustituto”, sostuvo.

Modificaron la Ley Orgánica de Municipios

Durante la misma sesión, el Senado también aprobó una modificación a la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, impulsada por el senador Gustavo Vergara, de Diamante.

La iniciativa modifica el inciso b del artículo 192 de la Ley Nº 10.027 y apunta a actualizar la normativa vinculada con las cajas municipales de jubilaciones y pensiones.

Vergara explicó que la propuesta surge ante la situación deficitaria que atraviesan varias cajas municipales y a partir de planteos realizados por intendentes.

El senador vinculó la modificación con el principio de autonomía municipal establecido por la Constitución provincial y sostuvo que cada municipio debe contar con herramientas para establecer los porcentajes de aportes y contribuciones correspondientes a empleados y funcionarios.

El proyecto fue aprobado por mayoría y girado a la Cámara de Diputados en revisión.

Pedidos de informe y otros proyectos

En la 12ª sesión ordinaria, los senadores también aprobaron 17 proyectos de declaración y un proyecto de comunicación.

Además, ingresaron dos pedidos de informe.

Sobre el cierre de la sesión, el senador Rubén Dal Molín, de Federación, solicitó que en el próximo encuentro se trate el expediente referido a transparencia y ética pública, con o sin despacho de comisión.

La iniciativa quedó así incorporada a la agenda de la próxima sesión del Senado entrerriano.