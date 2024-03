La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este martes la tercera Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, donde se dio media sanción al proyecto de Ley por el que se declara en el ámbito de la provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas.

Al respecto la senadora y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) expresó: “El gobernador manifestó que era necesaria esta ley para poder cumplir con algunos compromisos que están pendientes con empresas de los que tenemos con diferentes obras, a la provincia de Entre Ríos. Nosotros vamos a dar esta herramienta que necesita para que eso se pueda solucionar y confiamos en que los meses que vienen por delante veamos en nuestros departamentos que las obras puedan continuar”.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) se refirió a que “la base de la reforma, atendiendo al mensaje del gobernador, se concentra en la imposibilidad financiera de afrontar por parte de la provincia el volumen de deuda y de vencimiento que se están generando en estos momentos”. Además, manifestó que los objetivos es la misma “no es solamente cuidar las finanzas de la provincia y permitir un marco de renegociación de la obra pública y de los contratos sino también tiene que ver con la protección a nuestras empresas de construcción” y valoró “el acompañamiento que puede haber del entorno de la oposición para que se pueda crear un marco de discusión” y manifestó el deseo de que” prontamente podamos estar reactivando toda la obra pública de la provincia”.

Asimismo, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) se refirió a algunas consideraciones realizadas por el bloque opositor: “El proyecto omite un aspecto que resulta central, que es la mención a cuáles son los contratos de obra que van a estar afectados por esta declaración de emergencia. Necesitábamos contar con una nómina detallada de la obra, conocer su estado de ejecución, la fuente de financiamiento, el monto histórico de los contratos y el organismo que tiene a cargo la obra”. Luego, remarcó que “una parte importante de la obra pública tenía comprometido su financiamiento por parte del Estado Nacional y que, como es sabido, ha sido suspendida, pero como no tenemos esta nómina detallada de la obra, tampoco sabemos cuál es esta parte importante de la obra que contaba con financiamiento nacional que ahora resultó suspendido y no es un tema menor porque se trata ni más ni menos de lo que hay que reclamar desde nuestra provincia a la Nación”.

A su vez, sostuvo que “sería una buena práctica y compatible con la transparencia conocer el plan de gobierno en materia de obra pública, saber cuáles van a ser las situaciones que al amparo de esta ley que se va a sancionar se van a revisar y qué medidas se van a adoptar en base a esta ley y qué obras se van a priorizar y cuáles van a continuar”.

En la misma línea, el senador y presidente del bloque Más Para Entre Ríos, Martín Oliva (Uruguay) expresó que “en el interior de nuestro bloque se ha generado un marco de discusión, no toda la que debería darse en el marco de un tratamiento sobre esto” y manifestó que “a mi espacio le endilgaron falta de transparencia, muchas veces, y me parece que hacer contrataciones, y hacer de manera directa, y no con los mecanismos administrativos e institucionales que tiene nuestra provincia, es un sesgo a eso que se quiere llevar adelante”. No obstante, señaló que “en estos primeros 100 días, que hemos acompañado todos y cada uno de los instrumentos que han sido solicitados, la escucha de los grandes actores, y reconociendo que no toda la información solicitada nos llegó, siempre creemos necesario acompañar”.

Emergencia Alimentaria

Durante la sesión tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara en el ámbito de la provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública en materia de Seguridad Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2024.

También el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que cual se autoriza la donación de un inmueble de propiedad del Estado Provincial a favor de la Municipalidad de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy.

Modificación a la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores

En esta sesión, se aprobó el proyecto de Ley de autoría de la diputada Carina Ramos, por el que se modifica la Ley N°7.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores. El mismo vuelve a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó que esta reforma “hace una ley que se ajuste a la realidad, comparada con las distintas provincias del centro de la República Argentina”. Al respecto de las modificaciones, explicó que las misma “tienen que ver con un nuevo sistema, con una nueva forma de establecer la unidad de criterio para fijar la unidad arancelaria” y que, por otro lado, “también se establece que toda regulación deberá contener el monto procesado en moneda de curso legal, junto con la unidad de juristas en el momento de la resolución”.

Además, el senador Juan Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos) expresó el acompañamiento del bloque a este proyecto, remarcando que “esta ley dignifica el trabajo de los abogados y visibilizan también las dificultades que venía teniendo la abogacía hace muchísimos años por la falta de actualización de la unidad de juristas, por la manera en que se regulaban los honorarios y por su actualización, y sobre todo en contextos de inflación”. Además, destacó en “la labor del Colegio de la Abogacía de la provincia por estar siguiendo de cerca esta ley”.

Despacho de Comisión

Seguidamente, se dio tratamiento al despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, del proyecto de Resolución de la Cámara de Senadores, por el que se remite al Archivo aquellos proyectos de Ley que han cumplido un tiempo sin haber sido sancionados definitivamente por las dos Cámaras, en cumplimiento a lo establecido por la Ley N°3030 y sus modificatorias, y que se encuentran contenido en los expedientes N° 12.508, 12.629, 22.471, 12.666, 12.721, 22.649, 12.739, 12.779, 12.783, 12.882, 12.915, 22.608, 12.988, 13.225, 13.514 y 14.329.

Otros proyectos

Entre otras iniciativas tratadas, ingresó el proyecto de Ley de autoría del senador Víctor Sanzberro (Victoria-Frente Más para Entre Ríos) y de los senadores Cosso y Silva, por el que se derogan los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Provincial Nº 9645/2005, por improcedentes ante la suscripción del nuevo Contrato de Agente Financiero originado en la Licitación Pública Nº 6/2020 vinculada a la contratación de una Entidad Bancaria para la prestación del Servicio de Agente Financiero y Caja Obligada en los términos del Decreto Nº 781/2020.