El Presidente de la Filial de Federación Agraria en Viale habló sobre la movilización que se realizó días pasados por el pésimo estado del camino, unos 80 kilómetros, que une Viale con la localidad de Macía. Señaló que es un problema de décadas y que no puede ser que autoridades del gobierno se hicieran presentes luego de una movilización en la Ruta N° 32 después de las últimas lluvias.

Gustavo Nani reclamó al Gobierno respuestas urgentes, ya que como indicaron, no es la primera vez que sucede. “La movilización fue espontánea, un reclamo de larga data. No es que llovió y los productores salimos. Hace mucho tiempo que estamos pidiendo a los responsables de la Dirección Provincia de Vialidad que se hagan cargo del camino de ripio. Que se recupere y mantenga el mismo porque parece que en estos tres años de sequía no tuvieron tiempo. Llegaron las lluvias y la gente no pudo transitar por él”.

A modo de explicación, sobre lo que sucede cada vez que hay precipitaciones, indico que “Cuando no se mantiene un camino de estas características lo que se va es la piedra, el canto rodado, y lo que queda son pozos a los que se los tapa con tierra en un arreglo transitorio que dura poco y nada, máxime cuando llueve, como pasara en los últimos días.”

Sobre el reclamo dijo que la “gente se convocó en la ruta 32 en lo que es la entrada a Viale y a ese camino ‘enripiado’ al que luego se acercaron representantes de Vialidad Provincial, quienes se comprometieron con tres zonales (Seguí, Nogoyá y Cerrito) a mejorarlo , hasta que saliera el Crédito Andino que haría la trama vial desde Viale hasta Macía”.

Por otra parte señalo que el estado del trayecto es intransitable más allá de una condición climática. “En plena sequía, buena parte del tramo mencionado se circulaba en segunda, tercera y hasta en primera marcha por los cráteres del camino que obligaban frenar una y otra vez, circulando con extremo cuidado para no romper nada. Lejos de transitar a una velocidad normal”.

Por último planteó una solución a esta problemática, son “los consorcios que llevan tiempo trabajando en la provincia, con maquinarias más viejas, mantienen mejor los caminos que Vialidad Provincial, organismo que cuenta con un fondo tremendo y mayores recursos. Está clarísimo que la parte privada funciona muchísimo mejor que el aparato estatal. Es más eficiente y menos costoso. Y los ejemplos están. Córdoba se maneja por consorcios y tiene una federación que los nuclea. Lamentablemente en Entre Ríos no hay una ley que ampare los consorcios Viales y tenemos una Dirección Provincial de Vialidad que no responde las necesidades que presentan los caminos rurales”.