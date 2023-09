La producción de leche en la Argentina atraviesa una situación “complicadísima” tras la sequía histórica y los coletazos negativos en el sector del “dólar soja”, que aumentó los costos de los insumos para los productores. A eso, se le sumó el impacto de la devaluación que el gobierno implementó en agosto tras las PASO.

Con esa realidad, para Eduardo Tonutti, socio gerente de Lácteos Tonutti SRL y vicepresidente de APYMEL, las medidas que anunció el Ministro de Economía Sergio Massa “van en la dirección correcta”, dijo el empresario al programa “Tarea Fina” (Radio Ciudadana Concordia).

“Todos los productores lecheros entraron en quebranto, por eso el Impulso Tambero no alcanzaba por sí solo”, describió el empresario a #TareaFina. “Era hasta septiembre, pero había que prorrogarlo y esto está muy bien”, valoró. Al contexto local, Tonutti explicó que un factor externo complejizó el escenario: la caída de los precios internacionales de los lácteos, en el orden del 40%. “Eso fue un cisne negro dentro de la lechería y por eso el ministro salió con estas medidas”, apuntó.

La caída de precios internacionales se debió, según precisó, a que durante la pandemia el principal comprador, China, se sobre stockeó de mercadería y suspendió la compra a mercados como el de Nueva Zelanda. El país oceánico debió entonces salir a buscar nuevos destinos que fueron a donde también llegaban los productos argentinos.

Por las características del programa Impulso Tambero, el empresario explicó que en Entre Ríos ahora beneficiará a más del 80% de los productores, que son en su mayoría chicos o pymes familiares.

Con la eliminación de las retenciones hasta fin de año (el 9% que tenía la leche y el 4% que tenía el queso), señaló que el mercado internacional “deberá reaccionar para que ese producto no quede en el país y no retraiga el Mercado Interno”.

Sobre los precios de los productos lácteos en el contexto inflacionario nacional, indicó que “el consumidor no se queja por aumento de los lácteos, porque hay mucha saturación de oferta a raíz de la caída de los precios internacionales. Por eso, los precios no deberían dispararse en la medida en que la inflación se contenga”.

Entre Ríos produce el 4% del volumen de leche a nivel nacional. “No es un gran jugador todavía porque la mayoría son productores pequeños y con concepto familiar, esta medida apunta a ellos”, repitió.

Según el punto de vista de Tonutti, la lechería entrerriana podría llegar hasta el 8 o 10% a nivel nacional, pero entiende que las limitaciones no son exclusivas de una gestión de gobierno. “Los productores o industriales hace 20 años producimos 10 mil millones de litros, cuando Nueva Zelanda ya produce más de 30 mil millones. Nos quedamos estancados”, analizó.

Dijo que para expandirse y desarrollarse, la producción lechera debería mirar “el modelo avícola”. “Pero no tenemos financiamiento, nadie tiene dinero para modificar sus instalaciones y si no tenemos financiamiento no podemos desarrollarnos, lo mismo con el productor y el sector profesional. También hace falta una política de capacitación, políticas sanitarias, y sobre todo un marco de acuerdo y financiamiento”, cuestionó.

Por último, sobre el escenario de crisis actual del país y cómo golpea a la producción, el empresario aseguró que “el productor valora que no se haya caído el consumo”.