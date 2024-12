El presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampazzi, compartió un análisis sobre la situación del sector comercial durante una entrevista en el programa Lo que queda del día, transmitido por Oíd Mortales Radio de Concordia. Aunque destacó algunas señales de recuperación y expectativas favorables, señaló que la creación de nuevos empleos sigue siendo un desafío debido, entre otras causas, a la litigiosidad laboral.

Lampazzi explicó que el sector enfrenta una demanda reprimida de personal desde hace años. Si bien las pequeñas y medianas empresas (pymes) han priorizado el sostenimiento de sus plantillas, la contratación de nuevos empleados “está muy verde”. Según indicó, esto se debe al temor a los litigios laborales y a lo que describió como “preconceptos en la Justicia en contra de los empleadores”.

El impacto de la litigiosidad laboral

Lampazzi advirtió que Concordia lidera la provincia en términos de litigios laborales. Señaló que algunos jueces mantienen posiciones que perjudican a las empresas y que en muchos casos “no hay juicio que se pueda ganar en determinados niveles”. En su opinión, esta situación genera un clima poco favorable para la inversión en nuevas contrataciones.

El dirigente empresarial aseguró que la situación no es una simple percepción: “La balanza no está bien equilibrada”. Además, mencionó que las preocupaciones legales no se limitan al marco actual, ya que los temores sobre posibles conflictos afectan las decisiones de los empresarios a largo plazo.

Señales positivas y expectativas a mediano plazo

A pesar de las dificultades, Lampazzi destacó que el primer semestre mostró una mejora en las expectativas. Las empresas, según señaló, han logrado sostener sus plantillas con la esperanza de un repunte económico en el próximo año. “A pesar de que estamos mal, podemos estar mejor”, sintetizó.

También valoró los cambios recientes impulsados por el gobierno nacional en materia de contratación, como las modalidades que permiten pagar el fondo de desempleo de manera integrada a los haberes. Estas medidas, comentó, pueden allanar el camino hacia un mercado laboral más dinámico y menos litigioso.

Flexibilización laboral: una apuesta al crecimiento

Entre las propuestas que Lampazzi considera necesarias para mejorar la situación, destacó la necesidad de flexibilizar las modalidades de contratación y desvinculación. Ejemplos como el sector de la construcción, que ya cuenta con esquemas de este tipo, podrían replicarse en otros rubros como la citricultura.

El dirigente se mostró optimista de que estas iniciativas puedan avanzar en el próximo año, al tiempo que valoró la apertura mostrada por los sindicatos para llegar a acuerdos en paritarias. Consideró que, de implementarse estas medidas, habría un impacto positivo en la generación de empleo y en la formalización de trabajadores independientes mediante esquemas como el monotributo.

Un balance para el futuro

Lampazzi finalizó señalando que, aunque todavía persisten desafíos importantes, el sector comercial de Concordia comienza a mostrar signos de recuperación. “Sostener el empleo actual y generar un marco más favorable para la contratación son los pasos fundamentales hacia una mejora sostenida”, concluyó.