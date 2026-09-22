Crespo.- El secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro publicó un libro editado en la Colección Andamios de la Editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se titula ‘¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y Calidad de la Democracia en Argentina’. Es la versión impresa de la investigación que elaboró Maneiro, para acceder al título de doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Presentación del libro

‘¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y Calidad de la Democracia en Argentina’ se presentará el próximo jueves 24 de septiembre a las 18:00 en el Auditorio ‘Amanda Mayor’ del Rectorado de la Uader (Avda. Ramírez 1143, Paraná).

La obra analiza la calidad de la democracia en los municipios de la Argentina a partir de elaborar un Índice de Calidad de la Democracia Municipal (ICDM), que fue el tema central de la tesis doctoral. Con el ICDM, el autor mide el funcionamiento democrático de 30 localidades argentinas, entre las que figuran ocho municipios entrerrianos.

Período estudiado

Se estudia el período comprendido entre 2003 y 2011, en base a diferentes fuentes oficiales como los resultados de instancias electorales, índices demográficos, registros del Indec y datos de opinión pública registrados por el área de Fortalecimiento Institucional que funcionaba en el contexto estudiado bajo la Jefatura de Gabinete de la Nación.

La obra propone una herramienta conceptual y metodológica destinada a sistematizar el análisis comparado del desempeño democrático local. Al situar el foco en el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, el libro sostiene que el ámbito municipal constituye un espacio estratégico para el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad democrática.

“Medimos, básicamente, calidad institucional. Miramos el funcionamiento del Estado en esos municipios, se evalúan niveles de corrupción, mecanismos de rendición de cuentas, competitividad electoral, participación ciudadana, entre un conjunto de dimensiones que componen este concepto de democracia”, describió Julián Maneiro.