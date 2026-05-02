Nogoyá.– El Hospital San Blas y la Escuela Doctor Antonio Sagarna formalizaron la firma de un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes avanzados de la carrera de Enfermería desarrollar sus prácticas profesionales dentro del ámbito hospitalario. Esta alianza estratégica entre ambas instituciones educativas y sanitarias de la ciudad tiene como objetivo principal preparar a los futuros profesionales de la salud en un ambiente de interdisciplina, facilitando la adquisición de competencias fundamentales para su desempeño laboral.

Desde la dirección del nosocomio destacaron la importancia histórica de este vínculo, recordando que el Hospital San Blas lleva más de cincuenta años funcionando como hospital escuela, acompañando la formación técnica y humana en esta rama esencial de la medicina. En esta oportunidad, el acuerdo beneficiará directamente a unos cuarenta alumnos regulares de segundo y tercer año de la tecnicatura, quienes realizarán sus tareas bajo la estricta supervisión de docentes de la institución educativa y con el acompañamiento del servicio profesional de enfermería del hospital.

Durante el desarrollo de las prácticas, los estudiantes tomarán contacto directo con pacientes internados, lo que se traducirá en una colaboración activa con los servicios sanitarios donde sean asignados. El documento firmado aclara que el hospital será el encargado de proveer todos los insumos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Asimismo, las autoridades del nosocomio reafirmaron su compromiso de acompañar a los practicantes en sus necesidades formativas, asegurando que recibirán el respaldo del personal profesional en todo lo que esté a su alcance.

Por su parte, la Escuela Doctor Antonio Sagarna, expresaron su profundo agradecimiento por la apertura del espacio de formación. Se informó además que los estudiantes cuentan con la cobertura del seguro de vida contratado por el Consejo General de Educación (CGE), lo que otorga el marco legal y de protección necesario para el desarrollo de las actividades. Esta articulación entre educación y salud pública no solo jerarquiza la formación de los jóvenes nogoyaenses, sino que también fortalece la calidad prestacional del hospital local a través de la integración académica.