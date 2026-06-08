El Gobierno de Nayib Bukele asegura que la polémica medida contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan.

En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de salvadoreños rechaza el bitcoin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, según las últimas encuestas.

«Ese bitcoin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?», dijo a la AFP José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda.

Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar «en desacuerdo o muy en desacuerdo» con el bitcoin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto.

Un 65,7% de los más de 1.500 consultados en otro sondeo del diario ‘La Prensa Gráfica’ dijo desaprobar la criptomoneda.

La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcoin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.

«Son decisiones (de forma) inconsulta que ha tomado esta administración en conjunto con los legisladores, y que vemos que no percibe la gente un impacto positivo para transformar de manera significativa sus condiciones de vida», dijo Andrade a la AFP.

El sondeo de la UCA indicó que un 65,2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica ‘Chivo’ necesaria para hacer compras y ventas en bitcoins, y no está de acuerdo en que el Gobierno otorgue el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda, como ha decidido.

Pero Jorge García, un peluquero de 34 años que usa el bitcoin hace tres años, cree que «tiene futuro» y espera que «suba su valor».

La Asamblea Legislativa, afín a Bukele, aprobó en junio la ley bitcóin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la «convertibilidad automática» del bitcoin al dólar.

El bitcoin tendrá por ley un poder «libertario ilimitado en cualquier transacción».

La ley establece que el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar «será establecido libremente por el mercado» y obliga a «aceptar bitcoin como forma de pago».

El Gobierno instala a través del país más de 200 «puntos Chivo», cajeros automáticos de bitcoin, algunos custodiados por el ejército para prevenir posibles daños de opositores.

Advertencias por «alta volatilidad» de la criptomoneda

Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcoin como moneda junto al dólar.

Tendrá un «impacto negativo» en las condiciones de vida de la población dada la «alta volatilidad del precio de la cotización», e «incidirá en precios de los bienes y servicios», asegura el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador.

Lidiar con el bitcóin será como «la tormenta perfecta en la cual venimos en el Titanic y nadie va manejando», dijo a la AFP Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El hecho de ser determinado «exclusivamente por el mercado» torna al bitcóin «altamente volátil», alertó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

La Fundación considera además «inconstitucional» que se imponga «la aceptación obligatoria del bitcóin como forma de pago cuando sea ofrecida» en cualquier transacción económica.

Alentado por una elevada aprobación ciudadana, pero criticado por varias medidas consideradas autoritarias y que afectan la independencia entre los poderes del Estado, Bukele defiende su decisión y ha tildado de «torpe» a la oposición por «meterle miedo» a la población sobre la criptomoneda.

Estados Unidos ha pedido a El Salvador que tenga un uso «regulado», «transparente» y «responsable» del bitcóin, y «que se proteja de los actores malignos».