Este sábado 25 de octubre, desde las 20:00, el Salón Municipal se vestirá de gala para recibir una nueva propuesta cultural: la ‘Gala Lírica’, un espectáculo que reunirá al Coro Municipal del Centenario junto a reconocidos artistas invitados.

El evento contará con la participación de los solistas Cecilia Frías, Sandra Heimbügner, Alejandro Coltro y Joas Cruz, acompañados en piano por Raquel Zanutti. La velada promete un recorrido por diversos estilos y repertorios del canto lírico, con interpretaciones en varios idiomas y pequeñas puestas escénicas que buscarán acercar al público al mundo de la ópera y la música vocal académica.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta experiencia cultural:

“Te invitamos a vivir una experiencia única: descubrir el mundo del canto lírico con un concierto pensado para todas las edades y accesible para todos los públicos. En diferentes bloques, exploraremos distintos repertorios e interpretaciones, disfrutando también de pequeñas puestas en escena que nos sumergirán en historias y personajes únicos”.

Asimismo, destacaron que la Gala Lírica es “una excelente oportunidad para acercarse al mundo de la música lírica, disfrutar su riqueza y dejarse emocionar por cada una de las interpretaciones”.

Las entradas generales tienen un valor de $6.000, y pueden solicitarse al número (343) 4761109. En tanto, los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita.