El Salón Municipal de Crespo sigue reafirmándose como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad y la región, con una programación que apuesta a la diversidad artística, la calidad escénica y propuestas pensadas para todas las edades.

En un ambiente confortable y cálido, el tradicional espacio municipal continúa recibiendo espectáculos de primer nivel, combinando teatro, humor, música y entretenimiento infantil, en una cartelera que se extiende durante lo que resta de mayo y ya anticipa una agenda destacada para junio.

Desde reconocidas figuras nacionales hasta producciones teatrales premiadas y eventos organizados por instituciones locales, Crespo vuelve a ofrecer una agenda cultural que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del arte en vivo.

Arnaldo André y Marta González regresan con “Tango para tres”

Uno de los eventos más destacados de la cartelera será la presentación de “Tango para tres”, una propuesta teatral que reúne nuevamente sobre el escenario a dos figuras históricas de la actuación argentina: Arnaldo André y Marta González, acompañados por Romina Fernándes.

La función será el viernes 22 de mayo, a las 21:00 horas.

La obra propone una comedia dramática atravesada por tensiones afectivas, celos y vínculos cruzados.

La historia gira en torno a Hipólito, un reconocido escritor que atraviesa un bloqueo creativo, y Minerva, su esposa, una prestigiosa cantante de tango que ha dejado de cantar. La irrupción de Alma, una joven periodista admiradora del escritor, desata una dinámica cargada de seducción y conflictos emocionales.

Con texto y dirección de Hernán Krasutzky, y producción de Damián Sequeira, la obra explora aquello que permanece encendido incluso cuando parece extinguirse.

Las entradas tienen un valor de 38.000 pesos y pueden adquirirse en las cajas de la Municipalidad de Crespo.

“La Patrulla de Cachorros”: una propuesta para toda la familia

La agenda cultural también tendrá espacio para los más pequeños.

El sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, llegará al escenario del Salón Municipal “La Patrulla de Cachorros”, un espectáculo infantil inspirado en los personajes más populares del universo animado.

Con música, baile, interacción y una puesta pensada para toda la familia, personajes como Chase, Skye, Marshall y sus compañeros protagonizarán una tarde de entretenimiento orientada al público infantil.

El valor de la entrada será de 18.000 pesos y abonarán niños desde 1 año de edad.

Los tickets pueden adquirirse en Librería Lapiloco (9 de Julio 418).

La organización está a cargo de Modo Play Activá la Cultura y la Municipalidad de Crespo.

Humor cordobés con “Popo” Giaveno

Junio comenzará con humor y costumbrismo.

La Primera División masculina de Básquetbol del Club Atlético Unión de Crespo organiza la presentación del humorista cordobés “Popo” Giaveno, quien llegará con su reconocido estilo de relatos populares y observaciones de la vida cotidiana.

La función será el sábado 6 de junio, desde las 21:00 horas.

Veterinario de profesión y humorista de vocación, Giaveno construyó su perfil escénico a partir de historias vinculadas al interior del país, el universo rural y la fuerte impronta del legado piamontés en Córdoba.

El valor de la entrada es de 25.000 pesos y las reservas o consultas pueden realizarse al teléfono 3434-808743.

“Bajo Terapia”, la comedia premiada que llega a Crespo

Otro de los platos fuertes del mes será la llegada de “Bajo Terapia: una comedia salvaje”, una de las producciones teatrales más destacadas de los últimos años en Entre Ríos.

La obra se presentará el sábado 13 de junio, a las 21:00 horas.

Con tres años de recorrido en distintos escenarios y funciones a sala llena, la producción obtuvo el Premio Latino a Mejor Comedia de Ficción Iberoamericana 2024, consolidándose como una de las propuestas teatrales más exitosas de la región.

La obra invita al público a sumergirse en una experiencia que combina humor, tensión y reflexión, en un formato que apuesta a la intensidad emocional y la risa.

El elenco está integrado por:

Vanesa Parisi

Ana Laura Rebossio

Gisela Martinelli

Lautaro Vainstub

Adolfo Meurer

Enzo Facendini

La asistencia técnico-actoral está a cargo de Natalia Aguilar, la asistencia de dirección de Laura Porcel de Peralta y la dirección general de Juan Carlos Gallego.

Las entradas tienen un costo de 15.000 pesos y pueden adquirirse en las cajas de la Municipalidad de Crespo, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

También se pueden realizar reservas al teléfono 3435-124717.

Cultura en vivo y una agenda que sigue creciendo

Con propuestas para públicos infantiles, adultos, amantes del teatro, la comedia y el humor costumbrista, el Salón Municipal de Crespo continúa fortaleciendo su perfil como punto de encuentro cultural.

En tiempos donde el entretenimiento muchas veces se consume detrás de una pantalla, el teatro y los espectáculos en vivo mantienen intacta su capacidad de reunir, emocionar y generar experiencias compartidas.

Con una cartelera variada, artistas reconocidos y producciones de calidad, Crespo vuelve a apostar por la cultura como espacio de encuentro.

Y en ese escenario, el Salón Municipal sigue encendiendo sus luces para recibir nuevas historias.