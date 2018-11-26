El sábado se realizará en Diamante la edición XVIII del Encuentro de Acordeonistas
Una vez más en la ciudad de Diamante se homenajeará a los músicos aficionados y profesionales del acordeón en la edición XVIII del Encuentro de Acordeonistas que se realizará el sábado 1º de diciembre, a las 21 horas, en el Teatro Marconi. La entrada es libre y gratuita.
El encuentro dará comienzo con el acto de apertura en Plaza 9 de Julio, a las 20:00 horas, donde luego los acordeonistas partirán desde el Monumento a los Músicos Diamantinos hasta llegar al Teatro.
“Este encuentro año a año sigue ganando un importante espacio en la agenda anual de eventos de la ciudad por el aporte que brinda a la cultura diamantina. Nuevamente se reunirán los acordeonistas locales y de la región para hacer una noche inolvidable en Diamante” señaló el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni.
En esta edición, llegará como invitado especial el eximio acordeonista Germán Fratarcangelli, de la mano del maestro Raúl Varelli. El artista es nacido y criado en Berisso, provincia de Buenos Aires, con intuición y talento a los cinco años comenzó a tocar el acordeón. Con tres discos en su haber dedicados a la música litoraleña, además de interpretar partituras de Liszt y temas de Piazzola y Atahualpa Yupanqui.
Los músicos entrerrianos confirmados hasta el momento son:
Acosta, Rómulo
Barrios, Jonathan
Benavidez, José
Caraballo, Johana
Chapezzoni, Osvaldo
Cian, Hugo
Fadil, Danilo
Farías, Luis Miguel
González, Miguel
Gottic, Waldemar
Herrera, Florencia
Monsalvo, Mario
Müller, Alcides
Müller, Marcia
Muñoz, Abdón
Puntin, Miguel Ángel
Planiscig, Raúl
Reta, Julian
Rubio, Marcos
Sosa, Franco
Varelli, Raúl y su Quinteto
Villarruel, Lisandro
Wendler, Aurelio
Zapata, Jorge
Zapata, José