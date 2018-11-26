Una vez más en la ciudad de Diamante se homenajeará a los músicos aficionados y profesionales del acordeón en la edición XVIII del Encuentro de Acordeonistas que se realizará el sábado 1º de diciembre, a las 21 horas, en el Teatro Marconi. La entrada es libre y gratuita.

El encuentro dará comienzo con el acto de apertura en Plaza 9 de Julio, a las 20:00 horas, donde luego los acordeonistas partirán desde el Monumento a los Músicos Diamantinos hasta llegar al Teatro.

“Este encuentro año a año sigue ganando un importante espacio en la agenda anual de eventos de la ciudad por el aporte que brinda a la cultura diamantina. Nuevamente se reunirán los acordeonistas locales y de la región para hacer una noche inolvidable en Diamante” señaló el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni.

En esta edición, llegará como invitado especial el eximio acordeonista Germán Fratarcangelli, de la mano del maestro Raúl Varelli. El artista es nacido y criado en Berisso, provincia de Buenos Aires, con intuición y talento a los cinco años comenzó a tocar el acordeón. Con tres discos en su haber dedicados a la música litoraleña, además de interpretar partituras de Liszt y temas de Piazzola y Atahualpa Yupanqui.

Los músicos entrerrianos confirmados hasta el momento son:

Acosta, Rómulo

Barrios, Jonathan

Benavidez, José

Caraballo, Johana

Chapezzoni, Osvaldo

Cian, Hugo

Fadil, Danilo

Farías, Luis Miguel

González, Miguel

Gottic, Waldemar

Herrera, Florencia

Monsalvo, Mario

Müller, Alcides

Müller, Marcia

Muñoz, Abdón

Puntin, Miguel Ángel

Planiscig, Raúl

Reta, Julian

Rubio, Marcos

Sosa, Franco

Varelli, Raúl y su Quinteto

Villarruel, Lisandro

Wendler, Aurelio

Zapata, Jorge

Zapata, José