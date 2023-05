Hasenkamp- El lunes 15 de mayo alrededor de las 12.50 hallaron a Lucía Jazmín Mendoza, la niña de 11 años que el domingo 14 de mayo se fue de su casa ubicada en Hasenkamp. Fuentes policiales confirmaron que dieron con la menor gracias a una familia de turistas australianos que la reconoció en Piedras Blancas, sobre la Ruta Nacional N° 12, y que luego de darle abrigo durante la noche, la llevó a Hasenkamp.

“Se realizaron rastrillajes, culminábamos el primer allanamiento y nos faltaban dos cuando surgió la información en una de las dependencias policiales y así se pudo dar con la menor”, confirmó el jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi, al anticipar que comunicaron la novedad a los familiares y a la fiscal Sandra Terreno, a cargo de la causa.

La menor quedó en las primeras horas en la comisaría de Hasenkamp con el personal de la División Minoridad, cumplimentándose las diligencias que fue ordenando la fiscal.

Se dispuso dar intervención al Área de la Niñez y de la Adolescencia. Luego de entrevistar a la menor y su progenitora, determinarán ahora el procedimiento a seguir. Previo haber sido examinada por médico de policía en turno, la menor fue entregada a su madre por personal Anaf de Hasenkamp.

“Escúchenla”, el pedido de la mamá

Fueron sus propios familiares los que dejaron entrever el porqué de la decisión de la menor de escapar. Lautaro Mendoza, hermano de la niña, había confirmado que estaba ‘atravesando un problema por una situación de abuso cuando era más chica’ y que había dejado una carta pidiendo que no se preocuparan por ella, que necesitaba tiempo para pensar.

Tras el hallazgo su propia mamá confirmó a Elonce que la pequeña habría tomado la decisión de irse agobiada por la situación que atraviesa tras ese abuso intrafamiliar. “Estábamos en casa buscando cosas de mi hija, era todo un caos, cuando llegó el comisario para avisar que la encontraron y ahí todos suspiramos”, repasó la mujer.

“Anduvimos por todos lados y lo único que esperábamos era el mensaje de que apareció la nena, porque nos habían dicho que la habían visto por la ruta 12, por Brugo, Hernandarias, La Paz, El Sol, ya no sabía hasta qué lado correr”, dijo.

Lucía es la más chica de siete hermanos y su madre la calificó como “tranquila” y que “nunca tuvo un acto de rebeldía”. “Es la primera vez que hace algo así”, insistió. Acotó que habría tomado la decisión de irse agobiada por la situación que atraviesa tras una denuncia de abuso intrafamiliar. “Esto viene por una situación bastante complicada en casa, por un abuso de por medio, y por esta causa eligió irse, porque la gente la marca”, sostuvo.

“La gente empezó a hablar sobre lo que le pasó a ella, a juzgarla”, lamentó la madre y reveló que, tras esta situación, su hija “estuvo muy mal, deprimida, triste, llorando y encerrándose”.

“Llegó un punto en el que dijo que se quería morir porque la gente seguía hablando y eso la lastimaba muchísimo”, contó al cuestionar lo sucedido. “No se dan cuenta de que no la ayudan, que la hieren más”, planteó.

En la oportunidad, la mujer imploró que escuchen lo que su hija tiene para decir. “En su tristeza y su dolor, ella grita y no la están escuchando”, remarcó al contar que hace dos meses radicó la denuncia por “la situación de abuso que pasó hace dos años, pero que ella lo habló hace poco en la escuela”.

Si bien, desde entonces, la nena se encuentra con asistencia psicológica y no ha faltado a ninguna de las consultas, su madre entiende que es una situación difícil. “Pido que la escuchen los que dicen que es mentira lo que denunció, porque ella sabe lo que dicen los mismos vínculos familiares de la persona que abusó de ella, el tío de parte del padre”, insistió la mujer.

De hecho, hizo hincapié en la situación de revictimización que atraviesa su hija. “Ella tiene que volver a contar lo que le pasó, una y otra vez. Y ya me dijo `mami yo no quiero hablar más´. Ella grita porque no la están escuchando. La decisión que tomó es para mostrarse que está y no se olviden de ella”, cerró.

Aclaraciones

El Comisario Aguiar brindó más detalles de lo sucedido y planteó a este medio que “A la menor la encontró esta pareja de turistas extranjeros cuando iban camino al camping de Piedras Blancas, dónde habían alquilado una cabaña, alrededor de las 22.30 del domingo, por la ruta 12. La menor les dijo que ella se dirigía al norte, supuestamente a buscar a su padre”.

“Les dio lástima y como al otro día ellos se dirigían hacia el norte, le ofrecieron quedarse con ellos y trasladarla. Cuando entraron en confianza por la noche, la menor manifestó que lo del padre era mentira y que en realidad ella estaba escapando por un problema familiar. Esto motivó al hombre de nacionalidad australiana a asesorarse con un abogado amigo, de nacionalidad chilena, quien le indicó que la llevara a su localidad de origen y entregara a las autoridades”, describió a Paralelo 32.

Siguiendo su relato, el comisario de Hasenkamp explicó que “Una vez que lograron convencerla y escucharla, llegaron hasta el Parque la Delfina, dónde el hombre se comunicó con la policía y manifestó que la menor estaba con ellos pero que no quería que la llevaran hacia la dependencia. Ante esto se hizo presente personal policial y constató que la niña estaba con ellos, trasladándola a la dependencia”.

Por otro lado, el jefe de comisaría confirmó que la menor efectuó una denuncia por abuso sexual hace alrededor de un mes, en contra de un familiar por un supuesto abuso acontecido en su persona años atrás. Y especificó que el acusado no está detenido actualmente pero sí con medidas cautelares de prohibición de acercamiento.