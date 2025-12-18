Las celebraciones de fin de año suelen estar asociadas a encuentros, balances personales y una euforia colectiva que atraviesa a gran parte de la sociedad. Sin embargo, también son momentos que invitan a la introspección y pueden intensificar emociones como la soledad, la ansiedad o la tristeza. En este contexto, cada vez más estudios destacan el rol de los animales de compañía como un sostén emocional clave para transitar este período con mayor bienestar.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 332 millones de personas conviven con depresión en el mundo, y las fechas de alta carga emocional, como Navidad y Año Nuevo, pueden profundizar los síntomas en grupos vulnerables. En paralelo, la salud mental se posiciona como una preocupación central: el 45 % de las personas en 31 países la identifica como su principal inquietud.

Frente a este escenario, el vínculo humano–animal muestra un impacto positivo sostenido en el bienestar emocional. Investigaciones del Waltham Petcare Science Institute y estudios desarrollados por Mars Pet Nutrition a través del programa PAWS (Pets and Wellbeing Study), en colaboración con universidades y organizaciones especializadas, demuestran que la interacción regular con mascotas aporta múltiples beneficios.

Entre los principales efectos, se destaca la reducción del estrés y una mejor respuesta fisiológica. Estudios controlados evidencian que el contacto con animales disminuye la reactividad cardiovascular y los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Asimismo, la convivencia con mascotas contribuye a reducir la sensación de soledad, especialmente en adultos mayores, donde el apego al animal se asocia a menores niveles de aislamiento social.

Los datos también indican que las mascotas promueven pausas saludables y hábitos de autocuidado: el 78 % de los tutores asegura que su animal les recuerda detenerse, descansar o tomarse un respiro durante la rutina diaria. A largo plazo, este vínculo se relaciona con un envejecimiento más saludable, ya que un mayor apego a la mascota se asocia a un declive físico y cognitivo más lento en seguimientos de hasta 13 años. Incluso, grandes análisis poblacionales muestran un 24 % menos de riesgo de mortalidad en adultos que conviven con un perro.

En la misma línea, ocho de cada diez personas que conviven con mascotas afirman sentirse emocionalmente mejor gracias a su compañía, y más del 70 % reconoce mejoras en su bienestar durante períodos de estrés.

Especialistas en salud mental coinciden en que las fiestas pueden despertar emociones intensas como nostalgia, cansancio o sensación de aislamiento, particularmente en quienes cuentan con redes de apoyo limitadas. En esos casos, los animales de compañía cumplen un doble rol: ayudan a sostener rutinas diarias —como paseos, horarios de comida y cuidados básicos— y ofrecen una compañía genuina, cuya presencia física y comportamiento no verbal reducen la percepción de soledad.

“Las fiestas son un momento especial para reconectar y renovar energías, y en ese camino las mascotas tienen un rol único. Creemos profundamente en el poder del vínculo humano-animal para acompañar, equilibrar y traer calma incluso en los días más intensos de diciembre”, señaló Romina Ferreyra, Head de Asuntos Corporativos para Mars South Latam, quien destacó que perros y gatos se han convertido en una fuente real de bienestar emocional y en parte esencial de muchas familias.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) subrayan que los hábitos saludables, la actividad moderada y la conexión emocional son pilares fundamentales para prevenir episodios depresivos, factores a los que las mascotas contribuyen de manera directa.

Si bien los animales de compañía no reemplazan la atención profesional en salud mental, sí pueden transformarse en un apoyo accesible y significativo. Para quienes atraviesan las fiestas con tristeza o ansiedad, su compañía puede ser un puente hacia el bienestar, la motivación cotidiana y la conexión afectiva. En un momento del año donde las emociones se intensifican, perros y gatos recuerdan el valor de las rutinas, la presencia y los pequeños gestos que cuidan la salud emocional.