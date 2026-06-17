A través de una activa agenda de articulación institucional con la Policía de Entre Ríos, la Sociedad Rural de Victoria (SRV) viene impulsando la optimización del equipamiento y la movilidad en las dependencias policiales, con especial foco en la prevención y seguridad de las zonas rurales e isleñas de nuestro departamento.

Según pudo conocer Paralelo32, el logro más reciente de esta coordinación es la asignación de un móvil recuperado para la Comisaría de Laguna. La camioneta que prestaba servicio en esa dependencia se encontraba en un avanzado estado de deterioro y, a partir de las gestiones conjuntas, la Provincia destinó una inversión de 18 millones de pesos para reacondicionar a nuevo otra unidad. Los trabajos incluyeron reparaciones integrales de motor, chapa, pintura y ploteo antes de su entrega formal.

Este avance se acopla a un antecedente directo que tiempo atrás benefició a la Comisaría de Pajonal bajo la misma modalidad de gestión. En esa misma línea de trabajo en el territorio, se recuerda la articulación realizada oportunamente junto al entonces jefe departamental, César Primo, mediante la cual se logró dotar de tres lanchas a las comisarías de islas (Primera, Segunda y Tercera secciones).

Próximo objetivo: una embarcación para Laguna

Actualmente, la entidad ruralista y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la provincia —conducida por el Comisario Mayor Cristian Allegrini— avanzan en tratativas ante la Justicia local para sumar un nuevo recurso estratégico.

El objetivo es lograr que una lancha que fue secuestrada en el marco de una causa penal en el ámbito departamental, bajo la órbita del fiscal Eduardo Guaita, sea asignada formalmente a la Comisaría de Laguna para reforzar los patrullajes fluviales.

Cabe destacar que este tipo de gestiones operativas por unidades terrestres se canalizan de manera directa con la cúpula de la Brigada a nivel provincial, mientras que el destino de los elementos incautados se coordina formalmente con los juzgados intervinientes, manteniendo siempre un esquema de trabajo conjunto y planificado entre la Rural y la fuerza policial.