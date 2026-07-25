Crespo- La Prof. Amalia Elsasser, reconocida docente crespense y ex rectora del Instituto Comercial, presentó recientemente el segundo libro de su autoría, bajo el título “¡Levántate y resplandece!” (Estás aquí para brillar).

La escritora comentó a Paralelo32 que se trata de un libro de autoayuda, con el objetivo de transmitir mensajes de esperanza y confianza en Dios. Tiene experiencias propias y de otras personas, donde se entrelaza la fe, la esperanza y el amor, lo que lleva a un crecimiento espiritual profundo.

“Enfatizo en la importancia de vivir con actitud positiva, que es una fuerza poderosa y hace más fácil sobreponerse a las adversidades, además de ser de inspiración para otros, especialmente para los que nos rodean. Cuando pensás que ya no podés avanzar y querés renunciar, Dios sigue creyendo en vos y te dice: ¡Levántate y resplandece!, que tu misión es la de brillar”, dijo.

Reflexiones

“Cada reflexión refleja lo que tanto necesitamos: fe, esperanza y amor. La finalidad es mostrar que los creyentes somos llamados a ser luz en este mundo, motivando a las personas a encontrar esa luz en medio de las adversidades. Es una invitación a levantarse, aunque estemos en medio de escombros, para brillar. Cada situación difícil es una chance de comenzar de nuevo y salir fortalecido. Quiero mostrar que cada uno puede brillar en las buenas y en las malas, puede reflejar su luz e iluminar el camino de otros. Es importante no rendirse y acrecentar la relación con Dios. Enfatizo en la importancia de vivir con actitud positiva, porque es una fuerza que derriba muros sin importar la cantidad de años que uno tenga”, opinó.

“La influencia positiva puede ser importante para otros, de inspiración especialmente para quienes nos rodean. Es más importante la calidad de vida que llevamos que la cantidad de años que podemos vivir. La fe es una fuerza poderosa que transforma vidas. En este libro pueden encontrar varios testimonios de personas y familias que encontraron en la fe el motor de cambio que les permitió superar situaciones difíciles”, agregó.

No perder la capacidad de asombro

La docente sumó que “Encontrarán en el nuevo libro diversas reflexiones, hablando, por ejemplo, de la muerte como ganancia, bendición y milagro, aunque nos cueste entenderlo. Con testimonios pude entender que la fe inquebrantable es el medio directo para comunicarse con Dios y encontrar respuestas sin intermediarios. Invito a los lectores a no perder la capacidad de asombro por las pequeñas cosas de la vida, entendiendo que cada día es una oportunidad para brillar y superar desafíos. Es el espíritu de Dios quien transforma nuestras circunstancias y nos convierte en una influencia positiva para quienes nos rodean u observan”.

“Siempre relaciono nuestra vida con un camino que transitamos, encontrando situaciones de alegría y dolor, preocupaciones, momentos inesperados, a veces cayendo en el desánimo, a veces necesitando detenernos para reparar nuestro interior y el camino. Lo importante no es acampar en lugares donde nuestras fuerzas tienden a debilitarse, sino fortalecer nuestra relación con el Señor, entendiendo que nuestra vida fue diseñada por Dios antes de que naciéramos, por lo que hay un propósito. Solo vemos el presente, pero Dios ve el panorama completo y nos invita a avanzar. Nada sucede por casualidad en nuestra vida”, comentó.

Matemática solidaria

Amalia, por sexto año consecutivo, continúa su proyecto de “Ayuda Solidaria”, que consiste en dar clases gratuitas de apoyo en matemática a alumnos de 1º y 2º Año de escuelas secundarias. “En lo que va del año, 50 chicos ya recibieron ayuda” comentó.

“Mi misión es ofrecer un caminar paralelo a lo que el niño está dando en su escuela y no entiende en ese momento. Es una puerta abierta a la sociedad, para explicar lo que les cuesta a esos chicos. Hice una pausa ahora porque además estamos en tiempo de vacaciones en las escuelas, pero cada uno de los cincuenta chicos que ya pasaron fueron para mí una bendición”, dijo.