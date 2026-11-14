Nogoyá.– Un rápido accionar policial permitió esclarecer en las últimas horas un robo perpetrado en perjuicio de Cáritas Parroquial, logrando el secuestro de diversos elementos sustraídos y la identificación del presunto autor. Lo sustraído no representa un alto valor económico, pero sí genera indignación por tratarse de una institución que siempre actúa de manera solidaria hacia la comunidad. Aún se generó más preocupación y malestar tras conocerse que el implicado había protagonizado múltiples hechos delictivos en el transcurso de pocos días sin que se dictara su detención preventiva y donde se vio afectado uno de los integrantes de la institución.

En materia policial, se informó que los operativos comenzaron a estructurarse el pasado viernes 7 de noviembre cuando los efectivos hallaron una bolsa abandonada en calle Güemes —entre Córdoba y Coronel Rodríguez— que contenía seis botellas de aceite de girasol. El seguimiento de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la intersección de Moreno y La Rioja permitió advertir que un individuo circulaba con dichos efectos, lo que derivó en la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

A partir del análisis del material fílmico y tareas de campo, los investigadores determinaron que el sospechoso, un hombre de 32 años, estaba directamente vinculado al robo sufrido por Cáritas. Como resultado de las medidas y los rastrillajes, la policía logró secuestrar dos frazadas de tela polar y un fardo con doce cajas de puré de tomate sustraídos a la entidad benéfica, sumando las botellas de aceite recuperadas en la vía pública.

Pese al recupero de los bienes, la fiscal en turno dispuso el traslado del sospechoso a la Jefatura Departamental únicamente para su correcta identificación, constatación de prendas y la posterior emisión de una citación para designar abogado defensor en sede judicial, quedando en libertad.

El reclamo público y la reiteración de delitos

La situación procesal del imputado desató una fuerte reacción en el entorno de la institución damnificada. En las últimas horas, un familiar de uno de los responsables de Cáritas hizo público un duro descargo que expuso la indignación ciudadana frente a la puerta giratoria de la justicia: “Me queda la sensación que estamos viviendo de manera torcida, que las cosas funcionan al revés, que los ciudadanos que intentan aportar algo a la comunidad no estamos siendo cuidados”, expresó.

El testimonio reveló un dato alarmante en el sistema de prevención y persecución penal: posterior al robo, el mismo individuo había cometido delitos en la casa del director de Cáritas los días lunes y jueves posteriores al golpe del sábado contra la sede de la organización solidaria, acumulando tres hechos en menos de una semana. “Si la justicia también es prevención, necesitamos acciones concretas que prevengan, necesitamos estar tranquilos, a salvo y seguros para que quienes prestan servicio de manera solidaria no sufran intimidaciones ni hostigamientos”, concluyó el mensaje.