El riesgo país argentino llegó a los 927 puntos básicos, el valor más alto del año, en una jornada marcada por fuertes bajas en los mercados internacionales y una nueva caída de los títulos de deuda del país que cotizan en Nueva York.

El indicador había tocado un piso de 402 puntos en julio. Desde entonces comenzó un proceso de deterioro que, según analistas del mercado, ya había acumulado una ampliación cercana a los 440 puntos básicos hasta el martes.

Durante la jornada, los bonos argentinos en el exterior registraron una caída del 2,9%, luego de haber perdido entre 0,2% y 0,7% el día anterior. El movimiento se produjo en un contexto de retrocesos en Wall Street: el Nasdaq cayó 5,1% y el Dow Jones registró una baja cercana al 2%.

La incertidumbre política y económica presiona sobre los bonos

Aunque las elecciones en Brasil y las legislativas de Estados Unidos agregaron volatilidad a los mercados, analistas locales señalaron que una parte importante de la explicación del deterioro de los activos argentinos responde a factores internos.

El mercado comenzó a incorporar dudas sobre el respaldo político necesario para sostener el actual rumbo económico y sobre la continuidad de las políticas después de 2027.

También generó incertidumbre la posibilidad de que los demócratas que obtuvieron triunfos electorales en Estados Unidos impulsen nuevamente proyectos legislativos presentados durante este año para limitar la asistencia financiera del gobierno de Donald Trump a la Argentina.

En ese escenario, un eventual debilitamiento político de Trump aparece como un factor desfavorable para el país.

Caída de acciones argentinas en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también operaron en baja, con retrocesos de hasta el 5,5%.

Entre los papeles más afectados estuvieron los bancos, como Supervielle, y compañías de servicios, como Edenor. Mercado Libre registró una caída particularmente pronunciada, del 15%, vinculada a los resultados trimestrales de la empresa.

En el mercado local, el índice S&P Merval perdió 2,8% en pesos y 3,9% medido en dólares.

El castigo global a los créditos de mayor riesgo

Nicolás Max, Chief Investment Officer de Criteria, explicó que la Argentina enfrenta una combinación de factores internacionales y propios. Según su análisis, el país “paga por sus pecados y el castigo global a los créditos más riesgosos”.

El especialista señaló que los mercados reaccionaron con volatilidad y una postura de mayor aversión al riesgo (risk off) frente al resultado electoral en Estados Unidos. A ese escenario se suma una tendencia internacional que afecta especialmente a los países con menor calificación crediticia.

En particular, el exceso de deuda en la categoría CCC, en un contexto de tasas de interés globales elevadas, generó un mayor distanciamiento respecto de los créditos de categoría B. La diferencia entre ambos niveles de riesgo llegó a unos 1.000 puntos básicos.

Max sostuvo que el riesgo país también refleja las dudas de una parte de los inversores sobre el desempeño de la economía argentina y su capacidad para generar las divisas necesarias para cumplir con los compromisos de deuda, especialmente en un contexto de mercados financieros más restrictivos.

A esto se suma la incertidumbre sobre la continuidad, después de 2027, de las políticas económicas que actualmente cuentan con una valoración favorable entre los inversores.

El desafío para la Argentina, según el análisis, será consolidar los resultados económicos y ofrecer previsibilidad sobre el rumbo futuro, en un escenario internacional que exige condiciones cada vez más sólidas a los países con mayor riesgo crediticio.