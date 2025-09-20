La Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación encabezada por Mauricio Colello, presentó oficialmente la octava fecha del Rally Argentino, que se disputará los días 3, 4 y 5 de octubre en Diamante y Valle María. Será la primera vez que la competencia nacional desembarque en esta zona de la provincia, en un evento que promete un fuerte impacto deportivo y turístico.

Durante la presentación se destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial, las intendencias locales y la organización de la categoría, lo que permitió consolidar a Entre Ríos como sede de este campeonato.

Un trazado inédito y un espectáculo gratuito

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, señaló que traer a la provincia una competencia de este nivel “es un orgullo y una oportunidad para toda la región”, y agradeció el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y de Colello. Además, subrayó que el acceso será libre y gratuito, invitando a las familias a disfrutar del espectáculo.

El recorrido incluirá 12 pruebas especiales y más de 140 kilómetros cronometrados, con un trazado inédito en el calendario que aprovechará las tradicionales lomadas entrerrianas, curvas ocultas, subidas, bajadas y tramos veloces, garantizando un desafío técnico para los pilotos y atractivo para el público.

La logística tendrá como epicentro el Camping Municipal Valle de la Ensenada, en Diamante, donde funcionará el parque de asistencia y se concentrará gran parte de la actividad.

Impacto local y expectativas

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, celebró la llegada del Rally Argentino: “Para ciudades como las nuestras, un evento de estas características deja una marca muy importante en lo deportivo y en lo turístico”.

En la misma línea, su par de Valle María, Mario Sokolovsky, afirmó: “Es un orgullo y una gran responsabilidad que asumimos convencidos de que será beneficioso para nuestra zona y para toda la provincia”. También recordó que la experiencia previa con el Rally Entrerriano sirvió de impulso para sumarse a esta nueva organización.

Una fecha clave en el calendario

El presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta, destacó la importancia de la competencia: “Es la primera vez que el Rally Argentino desembarca en Diamante y Valle María, y es probable que en esta fecha se definan campeonatos en varias clases”. Además, valoró el apoyo de las autoridades provinciales y municipales, y confirmó la participación de unas 40 tripulaciones.

“Este tipo de trazados veloces hace que las tripulaciones se exijan al máximo y brindará un espectáculo muy interesante. Será una fiesta única para toda la familia”, añadió.

Del lanzamiento también participaron el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y el coordinador del diseño de la carrera, Javier Tofay, quienes resaltaron la importancia de la organización y del trabajo en equipo para garantizar un espectáculo deportivo de nivel nacional.