La ciudad de Villa Elisa fue escenario de un importante encuentro de dirigentes radicales en gestión, donde se ratificó la unidad del espacio y su compromiso con el rumbo del gobierno provincial. La jornada reunió a intendentes, legisladores, funcionarios y autoridades partidarias de toda la provincia, en una convocatoria que puso el foco en la articulación política y la responsabilidad institucional.

La actividad se desarrolló en el Salón del Hotel Quinto Elemento y tuvo como anfitriona a la intendenta Susana Lambert, quien encabezó la apertura junto a Alicia Oviedo y Eliana Lagraña. Durante sus intervenciones, destacaron el trabajo territorial del partido y la necesidad de sostener una postura unificada en el acompañamiento al proceso de transformación que atraviesa la provincia.

En representación de los intendentes, tomó la palabra Francisco Azcué, mientras que en el plano legislativo expusieron Darío Schneider, Silvio Gallay y Rubén Dal Molín. Los oradores coincidieron en la importancia de mantener el orden en las cuentas públicas como base para el desarrollo y en la necesidad de respaldar desde la Legislatura las iniciativas del Ejecutivo orientadas a generar nuevas oportunidades.

El encuentro contó además con la presencia del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien valoró el rumbo de la gestión entrerriana y destacó las coincidencias estratégicas en la región.

En el plano del Ejecutivo provincial, expusieron Sergio Kneeteman, los ministros Hernán Jacob y Fabián Boleas, el titular de la UEP y presidente del Congreso Partidario Gustavo Cusinatto, y el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti. Durante sus exposiciones, dieron cuenta del trabajo de gestión y del aporte técnico del radicalismo dentro de la administración provincial.

Asimismo, participaron autoridades nacionales de la Unión Cívica Radical, en representación de la Vicepresidencia del Comité Nacional, reforzando el carácter institucional del encuentro.

El cierre estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien convocó a profundizar la unidad, el trabajo conjunto y la construcción de una provincia con desarrollo y proyección, reafirmando el rol del radicalismo como actor clave dentro del gobierno entrerriano.