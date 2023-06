“El que tiene miedo es Frigerio, que no dejó pegar boleta presidencial a su adversario en la interna”, resaltó el precandidato a Diputado Provincial por Más para Entre Ríos, Daniel Koch respecto a la situación en Juntos por Entre Ríos, donde habrá PASO pero con el candidato Pedro Galimberti sin posibilidad de pegar boleta a las listas de Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. "Se llenan la boca hablando de diálogo y democracia, pero no dudan en jugar sucio una interna" agregó el dirigente de Nogoyá.

De este modo le respondió a Frigerio, que en su lanzamiento de campaña advirtió que “por primera vez hay temor en el oficialismo a perder sus privilegios”.

En ese sentido, Koch dijo que “Frigerio habla de privilegios porque así entiende la política. Como una clase acomodada que mira de arriba al pueblo. Ya vimos cómo son cuando fueron gobierno: para mantener sus privilegios destrozaron el país”, y finalizó: “Nosotros no nacimos en cuna de oro y no especulamos con nuestra pertenencia a un territorio. Somos de acá, no tenemos miedo y estamos listos para seguir defendiendo los intereses de Entre Ríos frente al centralismo y los oportunistas de turno".

Por ultimo enfatizó: "No tenemos miedo, hemos dado muchas batallas en contra de los porteños porque están acostumbrados a querer quedarse con el sudor y el trabajo del interior, pretenden venir a colonizarnos nuevamente".