Crespo.- El ex senador nacional Héctor Maya, dirigente peronista de larga trayectoria en Entre Ríos y a nivel nacional, está promoviendo una agenda de grandes proyectos de inversión para la provincia, por fuera de las disputas partidarias. En noviembre tiene previsto presentar un libro con una docena de proyectos de inversión, su impacto social y económico y las fuentes de financiación para hacerlos posible. En una extensa entrevista realizada con Paralelo 32, Maya habló sobre el proyecto y otros temas. Aclaró varias veces a lo largo de la charla que no quiere politizar sus proyectos. “Tengo 80 años, estoy fuera del mapa de la política partidaria. Ningún partido propondría un candidato de 80 y pico de años para un cargo importante. Pero, quiero proponer una serie de proyectos realizables para poner a la provincia nuevamente de pie, más allá de los partidos y la política diaria”. Maya quiere que sus proyectos sean reivindicables tanto por peronistas, como radicales y otras fuerzas políticas democráticas.

Libro y proyectos

“En mi libro sólo hablo de emprendimientos, no de política, no le pego a nadie. Y yo creo que este es el momento de las ideas, no de las piedras. Cuando uno mira la televisión y encuentra un tipo que putea, te genera un impacto cómico inmediato, por eso se va la audiencia. Cuando vos tirás una idea que le llega a la oreja de alguien que tiene problemas, y vos estás hablando de ‘su’ problema, eso es construir”, comenzó el diálogo Maya.

Financiamiento

Al enumerar algunas propuestas, Maya se explayó sobre cómo conseguir inversores y financiamiento. “¿Cómo se hace esto? ER no tiene plata. Hay que llamar a una licitación pública internacional, de la misma manera que se trabajó con la represa de Salto Grande. El que construye un proyecto recupera el capital y la rentabilidad con la explotación durante equis años. Como hizo Uruguay, que estuvo 25 años sin retirar una moneda de Salto Grande hasta que repagó todo. Se puede hacer de la misma manera”, dijo.

A pesar que el país y la provincia están estresados por las deudas y con fuertes planes de austeridad, hay capitales dispuestos a invertir y con negociaciones hábiles se pueden conseguir grandes resultados. “En mi larga carrera política, estuve en algunas negociaciones internacionales, como el Club de París y la deuda externa, por ejemplo. En esos foros, las cosas racionales tienen acogida, las locuras no tienen acogida. Pedirles a los importadores de nuestros granos el 5% de materia prima elaborada en la provincia, no lesiona el comercio exterior”, ejemplificó.

Dijo que “hay 600 mil o 700 ml millones de dólares en bancos y cajas fuertes de Panamá. Cómo no vamos a poder generar atractivo para que hagan una inversión en Entre Ríos. El capital busca negocios”. Agregó que “estos proyectos tienen un gran impacto y son de fácil comunicación y lo que estoy buscando es que nuestra gente tenga paz social a partir del trabajo y la dignidad. Porque eso permite más educación”.

Frigerio sin programa de cambios

Para Maya, “el gobernador Frigerio tiene un plan de contención del gasto público y de presupuestos equilibrados, pero no tiene un programa de desarrollo y de cambios estructurales para superar la pobreza y la desocupación, por lo cual la conflictividad social va a ser creciente”. En ese vacío, Maya quiere promover sus doce propuestas de inversión para Entre Ríos.

Además, “desde mi posición peronista y como católico, tengo una visión del bien común, de la realización humana y de la solidaridad para la cual la obsesión es crear fuentes de trabajo. Así salió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No salieron con la ‘patria financiera’ y ‘achicando el gasto’. Salieron generando trabajo, sin trabajo no hay solución”, enfatizó.

Tres años

“La política ha cambiado. Si se tiene que esperar tres años para cambiar de gobernador e instrumentar políticas, el plazo de acá a tres años que uno se guarda una idea que puede ser positivo, ese plazo de tiempo lo paga la gente con hambre y desocupación. El peronismo tiene que salir a la calle sin mezclarse, diferenciándose claramente, pero con una posición constructiva desde la oposición. Diferenciándose claramente de Milei y de Frigerio, pero planteando políticas constructivas. Hay un pragmatismo que se puede hacer”, señaló Maya.

El ex senador nacional es claro en su análisis: “Sin trabajo y sin educación no se puede enfrentar a la Inteligencia Artificial, que es la nueva doctrina y el nuevo desafío del mundo”. Y agregó: “Por eso me dediqué a buscar una serie de proyectos que son potencialidades de Entre Ríos y los expongo en mi libro”.

Maya y el Papa

Como devoto católico, Maya se refirió al Papa Francisco, a quien lo une una relación de muchos años, cuando aún era el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires. “El Papa plantea el cuidado de la Casa Común, que es protección del medio ambiente. Hay que buscar un equilibrio entre la utilización racional de recursos naturales y la protección del medio ambiente”, comentó.

Volviendo a su pasión por los temas políticos y los grandes proyectos que quiere promover, Maya finalizó: “En política hay que soñar y tener esperanzas. Pero el que sueña solo, solo sueña. El que sueña en forma colectiva tiene posibilidades de hacerlo realidad y concretar la esperanza”.