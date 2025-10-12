Victoria.– Desde 2016 funciona un espacio colaborativo que nació con un objetivo sencillo pero poderoso: abaratar costos de traslado a través del Puente Rosario–Victoria y, al mismo tiempo, recuperar la cultura de la ayuda mutua. El grupo, bautizado “El Puente Solidario”, empezó en Facebook, se afianzó en WhatsApp en 2018 y hoy reúne a casi 600 personas.

La iniciativa se fortaleció durante la pandemia, cuando la reducción de micros, la crisis económica y la distancia de la nueva terminal de ómnibus complicaron aún más la movilidad de los victorienses. Para muchos estudiantes y trabajadores, compartir auto se convirtió en la opción más viable.

Colinas Solidarias

Pero este grupo no solo organiza viajes: en los 40 minutos de cruce también se comparten mates, charlas y proyectos. “Es inteligente aquel que sabe vivir en un mundo compartido”, recuerda la frase del biólogo Francisco Varela, que inspiró la creación de un segundo espacio en 2022: “Colinas Solidarias”, con unos 100 miembros. Este recorre las aldeas entre Victoria y Paraná, y es especialmente utilizado por quienes viajan a hospitales de la capital entrerriana (San Martín y San Roque) cuando los cupos gratuitos de transporte municipal ya están cubiertos.

Más allá de los traslados, en estos grupos sustentados en la confianza y ayuda mutua abundan los gestos solidarios. Un ejemplo reciente: un miembro encontró una licencia de conducir perdida en Rosario y, gracias al grupo, en poco tiempo su dueño la recuperó. También hay quienes se olvidan llaves en una ciudad y logran recibirlas en la otra gracias a algún compañero de viaje.

Historias como estas refuerzan la confianza en la comunidad. “Seguimos creyendo que la colaboración, y no la competencia, es el verdadero motor de la evolución humana”, expresó Claudia L. Perlo, nacida en Rosario y nieta de Maciá (Entre Ríos), al compartir con Paralelo 32 la historia y el presente de estos grupos solidarios.