Crespo.- Frente a la movilización que un grupo de vecinos realizó ante la Municipalidad en oposición a la concreción de una cancha de fútbol 7, aprobada por la ordenanza 7/24, en abril pasado, el propietario y promotor del proyecto, Nelson Schrooh, aclaró a Paralelo 32 la situación y las características de la iniciativa. “Quiero aclarar diversos rumores inexactos sobre esta iniciativa. No va a ser un polideportivo; eso es falso; tampoco va a ser un galpón, eso también es falso; o que va a haber churrasqueras, también es falso. Solamente quiero dejar en claro que, según la ordenanza, está habilitado”, comenzó. Explicó que “los vecinos, en general, no saben que nosotros tenemos un grupo de 30 o 40 personas que somos de 50 años, y hace más de 10 o 15 años que nos juntamos a jugar de una a dos de la tarde. Lo hacemos unas dos veces a la semana” y subrayó que “es la utilidad que le vamos a dar a la cancha, dos veces o tres a la semana; los sábados a la tarde, también.

Relación y diálogo con vecinos

Comentó que no tiene mala relación con la mayoría de los vecinos, a pesar de que conocen sobre la cancha y agregó que “incluso, durante la semana, veo que los chicos del barrio van y juegan; para mí no hay ningún problema que los chicos usen esa cancha; porque los padres están tranquilos que están en el barrio haciendo deporte, que es lo más sano y saludable para todo ser humano”. Subrayó que “el deporte es algo fundamental en todo cuerpo”.

Sobre el grupo que se movilizó contra la cancha, Schrooh dijo: “Me hubiera gustado que, si tenían una inquietud o algo, me hubieran podido contactar primero; hace muchos años que soy propietario de los terrenos del barrio. Cuando fui propietario, no había ninguna casa. Pertenezco al mismo barrio que se está quejando hacia mí. Me hubiera gustado no enterarme por un medio periodístico o por una notificación municipal. Somos vecinos de Crespo, nos conocemos bien, todos. Creo que me hubieran podido llamar, me pudieron haber consultado. Como también algunos vecinos me consultaron acerca de lo que yo iba a construir. Fui claro desde un primer momento que no iba a ser edificio, otro rumor que se había difundido”.

Y volvió a sostener “quiero hacer una corrección porque se mal informó y tal vez hay gente en el barrio que cree que va a ser otra cosa. Es solo una cancha de futbol para practicar deporte”.

Empatía

“Quiero dejar en claro que invertí mis pocos ahorros en ese objetivo que es mío y de mi hijo. Nuestra ilusión de tener una canchita de futbol propia. Me parece que falta un poco de empatía en el momento de juzgar. Soy una persona abierta, me dediqué al deporte, trabajé con chicos. Estuve siempre relacionado a todo lo que era deporte, me hubiera gustado que se acercaran a hablar conmigo. Y sin dudas, lo remarco, algún horario que no les convenía me hubieran dicho ‘este horario no’, no habría ningún problema para cambiarlo. Solamente jugamos en un horario determinado porque la gente trabaja. La empatía en Crespo no se tiene que cortar”, finalizó Schrooh.

El conflicto

Un grupo de vecinos que vive en cercanías del terreno donde Schrooh logró la habilitación municipal para desarrollar una cancha de fútbol 7, elevó una nota de reclamo a la Municipalidad. El miércoles 5 de junio fueron recibidos por los concejales, momentos previos a la sesión ordinaria de ese día. Allí expusieron los problemas que prevén: estacionamiento, ruidos molestos, alta concentración de personas en reuniones; así como la depreciación de los inmuebles circundantes, menor calidad de vida y menos tranquilidad para el vecindario.

En la sesión del 17 de abril pasado, el HCD autorizó por vía de excepción y por un plazo de 24 meses a Schrooh, el permiso de uso para la instalación de una “Cancha de Fútbol 7”, sobre un inmueble de mil metros cuadrados (25 metros por 40 metros) ubicado en calle María Segovia, entre Marcos Laferrara y Rene Favaloro. La norma estipula que el permiso podrá ser revocado en caso de constatarse irregularidades o incumplimiento de exigencias como respetar el horario de descanso de los vecinos o evitar ruidos molestos; también se debe garantizar la libre circulación del caudal vehicular en la zona.