El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica este sábado con cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 19º y los 32º, con vientos del Norte rotando al Sudoeste por la tarde.

En tanto, para mañana domingo se espera aumento de la nubosidad, especialmente durante la noche con una temperatura máxima de 29º y una mínima de 20º. La inestabilidad podría llegar durante el lunes y parte del martes.