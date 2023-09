Nogoyá.- El Concejo Deliberante aprobó el proyecto que establece en el ámbito de la ciudad el programa “Mi Primer Terreno”, que consiste en la financiación de inmuebles para la construcción de la vivienda única familiar, para aquellas personas que cuenten con ingresos mensuales suficientes para afrontar una cuota.

Entre los fundamentos, se cita que el programa tiene como objetivo incentivar la generación de empleo y la actividad comercial, aportando al desarrollo de la ciudad, siendo el municipio el encargado del contralor en la construcción para que las viviendas cuenten con las comodidades indispensables y aclarando que solo se podrá construir una vivienda por cada terreno asignado.

Respecto al programa, Paralelo 32 pudo saber que está destinado a personas mayores de edad, que cuenten con un mínimo de residencia de cuatro años en la ciudad y que no posean bienes inmuebles, manifestando tal condición mediante declaración jurada.

Otro de los ítems necesarios para el acceso al programa, es contar con ingresos mensuales superiores a un salario mínimo vital y móvil e inferiores a ocho, adjuntando documentos que comprueben la capacidad de pago correspondiente.

Cada beneficiario tendrá un plazo de cuatro años para construir su casa en el terreno adquirido, no debiendo tener antecedentes penales y no haber sido beneficiado en ningún programa nacional o provincial que contemple otorgamiento de lotes o viviendas, tampoco podrá ser deudor alimentario ni afrontar proceso de quiebra. No pudiendo vender ni ceder los lotes, perdiendo el derecho a titularidad del mismo.

Desarrollo Social será el encargado de abrir el registro durante treinta días en cada etapa, también siendo responsable de la publicación de padrones de inscriptos y las fechas de los sorteos públicos correspondientes.

Habrá distintas líneas de financiamiento, la primera de ellas incluirá a grupos familiares, o personas solas, que opten por la modalidad de pago contado del 30% del valor total del lote, obteniendo un descuento del 10% sobre el valor total y el resto se podrá abonar hasta en 36 cuotas.

Otro grupo contempla a grupos familiares, o personas solas, que opten por el pago del total del valor en 48 cuotas mensuales y consecutivas que se actualizarán mediante tasa activa del Banco Nación Argentina. El monto de cada cuota no podrá superar el 30% del total de los ingresos familiares.

Al momento de explicar detalles en el recinto, el concejal Daniel Schimpf agradeció y valoró el trabajo realizado por los concejales “ya que el proyecto pasó por tres comisiones donde todos los concejales lo fuimos enriqueciendo de manera positiva para la sociedad. Una vez más demostramos como cuerpo deliberativo que estamos comprometidos con nuestros vecinos, sabemos de la problemática que hay en la demanda habitacional, ya sea casa propia o para alquiler, y también sabemos el déficit que tiene el municipio respecto a la disponibilidad de bancos de tierras, por eso este cuerpo ha trabajado para que a través de donaciones y permutas se accedan a lotes, siempre con la prioridad que los mismos se destinen a bancos de tierras y construcción de viviendas”.

El concejal se explayó en detalles del programa y mencionó que el mismo “busca brindar soluciones a vecinos que no cuentan con una vivienda propia, que quieren acceder a ella y que por la cuestión económica en la que nos encontramos se le hace muy difícil”, aclarando que “de ninguna manera este proyecto busca confrontar con el mercado privado inmobiliario, sino lo que buscamos es que los vecinos accedan a un terreno de manera accesible mediante un plan de cuotas, pero nunca por debajo del precio de mercado ni compitiendo con ese mercado, sino que dándole otras posibilidades que hoy no existen”.

Si bien el edil reconoció que hay programas nacionales y provinciales para la construcción de viviendas, “hoy nos encontramos con muchos vecinos que pueden acceder a los mismos pero no cuentan con terreno. Sin dudas habrá que cumplir con ciertos requisitos, pero apostamos a que este proyecto permita el desarrollo de otras áreas de la ciudad, trayendo consigo mejora de servicios, accesibilidad y el desarrollo territorial. Veremos la disponibilidad de terrenos que tiene el municipio para realizar la primera convocatoria para que los vecinos se puedan inscribir y acceder a los bancos de tierras disponibles, cumpliendo con una demanda más que importante para nuestra sociedad” concluyó.