El programa Acceso al Consumo recorrerá Crespo y Tabossi
El programa se lleva adelante con productos principalmente entrerrianos. “Entre sus beneficios se puede enumerar que mejora y facilita la ampliación de oportunidades de consumo; establece precios referenciales en cada ciudad en la que se instala, aportando nuevas búsquedas de comercialización; favorece al consumidor con sus productos y precios justos; y lleva equilibrio entre la producción, la comercialización y el beneficio al consumidor”, explicó el director de Seguimiento de Precios de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción, Javier Schnitman.
“Además, fortalece una visión sobre responsabilidad empresarial, comercialización responsable y rentabilidad razonable”, destacó el funcionario.
Es válido señalar que las unidades móviles cuentan con las habilitaciones y controles bromatológicos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y aceptan la tarjeta Sidecreer como sistema de pago.
Cronograma
Martes 23 de mayo:
Ciudad de Crespo, de 9 a 1, frente al edificio Municipal.
Ciudad de Tabossi, de 16 a 18:3, frente al edificio Municipal.
Productos:
Pastas y tapas
PROMO:
3 Pqtes. de Fideos Cinta $ 75.-
3 Pqtes. de Fideos Fusiles $ 75.-
3 Pqtes. de Ñoquis $ 75.-
COMBO 1: $95
1 Pascualina Hojaldre
1 Pascualina Criolla
2 Pqtes. Tapas de Empanadas Hojaldre
2 Pqtes. Tapas de Empanadas Criollas
COMBO 2: $145
2 Pqtes. Ravioles
2 Pqtes. Ñoquis
1 Pascualina Hojaldre
1 Pqte. Tapas de Empanadas Criolla
COMBO 3: $145
2 Pqtes. De Capellettis
2 Pqtes. De Fideos
1 Pascualina Criolla
1 Pqte. Tapas de Empanadas Hojaldre
COMBO 4: $150
2 Pqtes. De Sorrrentinos
2 Pqtes. De Fideos
1 Pascualina Criolla
COMBO 5: $140
5 Pascualinas Criollas
4 Pqtes. Tapas de Empanadas Criollas
COMBO 6: $140
4 Pascualinas Hojaldre
4 Pqtes. Tapas de Empanadas Hojaldre
COMBO 7: $180
1 Pqte. Tapas de Empanadas Hojaldre
1 Pascualina de Hojaldre
1 Pqte. Tapas de Empanas Criollas
1 Pascualina Criolla
1 Pqte. De Ravioles
1 Pqte. de Capellettis
1 Pqte. De Fideos
1 Pqte. De Ñoquis
Galletitas Malteadas
3 paquetes x 150gr c/u…………………. $ 50.-
6 paquetes x 150gr c/u…………………. $ 95.-
1 kg de galletitas …………………… $ 85.-
Fiambres
Salamines el kg……………….$150.-
Bondiola el kg…………………$195.-
Queso Cremoso………………$ 85.-
Paleta………………………….$ 75.-.
Jamón Cocido Natural 1kg….$ 150.-
Mortadela Cañón 1kg………..$ 75.-
Aceitunas 1kg…………………$ 80.