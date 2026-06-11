El viernes 4 de marzo a las 17, y de manera gratuita, Pedro Saborido brindará una de las charlas del Nodo MICA Entre Ríos. Para participar del encuentro se solicita que las y los interesados se inscriban completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1qYyNAPf5kTp2bratop5basddzDU9kEgmAeKy_Tfwdmw/viewform?edit_requested=true

La charla será transmitida vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura de la Nación.

Saborido cuenta con una gran trayectoria. Ha adquirido popularidad y reconocimiento trabajando junto al actor, comediante y guionista Diego Capusotto. Fue asistente de sonido en películas como Los chicos de la guerra y Esperando la carroza. A fines de los años 80 se dedicó al humor político junto con Omar Quiroga en Radio Mitre y FM 100. Luego ambos pasarían a la televisión para guionar a Tato Bores. Después vendrían otros ciclos, como Magazine For Fai, Delikatessen y Todo x 2 pesos. Desde 2006 junto con Diego Capusotto hace el programa Peter Capusotto y sus videos, que en algún momento tuvo su prolongación en radio, libros y hasta una película en 3D. Ganó varios Martín Fierro, algunos premios Clarín y un Konex.

Los Nodos MICA impulsan el desarrollo y la economía de la cultura. En estos encuentros se brindan herramientas para la exportación y la internacionalización de los productos y servicios; se conversa sobre oportunidades de negocio y desarrollo a nivel nacional e internacional; al mismo tiempo que se ofrece un espacio de formación en las industrias culturales. Está destinado a integrantes de organizaciones, trabajadores, artistas, emprendedores y gestores culturales. En Entre Ríos el epicentro será Paraná, durante el 4 y 5 de marzo con entrada gratuita y una variada programación.

Herramientas de formación, feria y espectáculos

Además de la charla a cargo de Pedro Saborido, también habrá conferencias específicas junto a gestores culturales referentes en materia de Economía Cultural y autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación que presentarán la Plataforma MICA.

La Autogestión Musical será uno de los temas a ser desarrollados por el gestor cultural, productor y manager Alexis Turnes Amadeo.

Por su parte, Daniel Benchimol, desarrollador de estrategias digitales para el sector editorial, consultor y docente, repasará las principales técnicas, claves y herramientas que

provee el marketing digital, con foco en dar mayor visibilidad a las/los autores y los libros.

Cada una de las charlas, mesas de debate y rondas requiere inscripción previa que deberá realizarse en línea:https://docs.google.com/forms/d/1qYyNAPf5kTp2bratop5basddzDU9kEgmAeKy_Tfwdmw/viewform?edit_requested=true

Durante el MICA Entre Ríos habrá feria de editoriales, emprendimientos, artesanías, stand informativos, y gastronomía. Cada una de las jornadas tendrá un cierre con espectáculos de música y danza.

Programación completa

Día 1 | Viernes 4 de marzo

15 hs | APERTURA INSTITUCIONAL. Con la presencia de Tristan Bauer, Ministro de Cultura de la Nación

17 hs | Charla Escritura y Creatividad, a cargo de Pedro Saborido.

19 hs | Feria – apertura al público general

20 hs | Recital de Triangula

21 hs | Cinética Danza

22 hs | Combo mutante

Día 2 | Sábado 5 de marzo

11hs | Feria – apertura al público general

12 hs | Mesa Economía cultural. Presentación de la Plataforma digital MICA. Las problemáticas territoriales dentro del campo cultural. Herramientas y estrategias para la implementación de proyectos.

14 hs | Música | Charla Simultánea: Autogestión y formalidad ¿caminos separados? a cargo de Alexis Turnes Amadeo. Transmisión vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura.

14 hs | Editorial | Charla Simultánea: Marketing Digital para profesionales de la Industria Editorial a cargo de Daniel Benchimol.

16 hs | Ronda Federal. Espacio de intercambio para diagnóstico y proyección del desarrollo económico de la cultura provincial.

18 hs | Cierre. Espectáculo musical «Mujeres al Tambor» (Cuerda de candombe).