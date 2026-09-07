El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, se pronunció a favor de mantener vigente la sentencia dictada en el marco del amparo presentado por el sistema de desayunos y meriendas escolares en la provincia.

En su dictamen, García consideró que no corresponde hacer lugar a la apelación presentada por padres, AGMER y la Fundación CAUCE, y recomendó confirmar el fallo cuestionado.

El funcionario sostuvo que la sentencia no resulta arbitraria, sino que está debidamente motivada y fundamentada en las normas constitucionales, convencionales y provinciales aplicables al caso.

La alimentación escolar y el rol del Ejecutivo

Uno de los puntos centrales del dictamen es el reconocimiento de que la instrumentación de las políticas públicas de alimentación corresponde al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, García aclaró que esa competencia no queda fuera del control judicial cuando se encuentran involucrados derechos fundamentales. En ese sentido, consideró que la Justicia puede intervenir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

El Procurador también planteó que la sentencia debe interpretarse en un sentido amplio. Según su análisis, no alcanza simplemente con retirar aquellos productos que tengan sellos de advertencia nutricional, sino que el objetivo debe ser garantizar una alimentación escolar efectivamente saludable.

No alcanza con cambiar el etiquetado

En ese punto, García remarcó que cualquier adecuación del sistema debe traducirse en cambios concretos en los alimentos que reciben los estudiantes y no limitarse a modificaciones formales relacionadas con su etiquetado.

La consideración apunta a que el cumplimiento de los estándares de alimentación saludable debe verificarse sobre los productos efectivamente incorporados al sistema escolar.

Valoró la mesa de diálogo convocada por la Provincia

El Procurador General también destacó la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial impulsada por el Gobierno de Entre Ríos.

De ese espacio participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora del servicio, entre otros actores. Para García, se trata de un ámbito adecuado para analizar las modificaciones necesarias y avanzar en la adecuación del sistema.

Finalmente, sostuvo que la apelación presentada en el expediente puede contribuir a precisar el alcance de la sentencia, pero no constituye un argumento suficiente para disponer su revocación.

Qué implica el dictamen

De esta manera, el pronunciamiento de Jorge García respalda la continuidad de la política alimentaria implementada por el Poder Ejecutivo provincial, aunque establece la necesidad de realizar las adecuaciones que correspondan para garantizar que los productos cumplan efectivamente con los estándares de alimentación saludable previstos por la normativa.

El dictamen deberá ser considerado en el marco del proceso judicial antes de que se defina la resolución correspondiente sobre la apelación