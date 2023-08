Para Bernardo Schneider, la elección no generó sorpresas, “teníamos una sensación previa que sin hacer encuestas creíamos que nos iba a ir muy bien, no solo en la interna sino en el resultado general. Era parte de lo que esperábamos. Milei ha sido una sorpresa y desconcertó a todos, incluso a las consultoras que no lo preveían, lejos estuvieron de la realidad de la elección”, cuestionó el candidato a suceder a Cavagna, agradeciendo “a la gente de Nogoyá que fue a votar, tuvimos un porcentaje importante para una elección PASO, fue un domingo con total normalidad. A quienes nos acompañaron, vaya nuestro saludo. Fue una campaña donde se discutieron ideas sin chicanas, lo que nos permite continuar trabajar en conjunto de cara a las generales, donde iremos a votar a efecto de elegir quien va a presidir el municipio, la provincia y la nación. Ya nos encontramos trabajando para eso”, afirmó.

Sobre el escrutinio, anheló que en las generales el corte de boleta sea menor, “espero que para las generales haya una elección más rápida, con menos boletas y mas clarificado el panorama para el elector que en esta ocasión padeció las demoras”.

Maidana convocó a redoblar esfuerzos

La doctora Flavia Maidana consideró que fue una elección “que sorprendió para bien en cuanto a la participación, representó una jornada muy democrática. Estoy muy contenta por el resultado obtenido, íbamos con lista única y nos posicionamos muy bien de cara a octubre. Nos preocupan los votos en blanco en lo departamental y local, a raíz del voto de Milei que iba con boleta corta y no se computaron votos en otras categorías”.

La candidata saludó y agradeció a su equipo de trabajo “que hace meses que vienen trabajando para estar cada uno en su lugar, a fiscales, a las personas de cómputos, hay un trabajo detrás de escena que nadie se imagina. Esta elección representa un gran trabajo digno de destacar. Me sentí muy acompañada, hoy comienza una labor donde redoblaremos los esfuerzos para tener un triunfo en octubre”.

Juárez confiado y agradecido

Como debutante en una elección, Juan de Dios Juárez reconoció los errores que suscitaron a lo largo de la jornada para su partido, “trabajaremos para que en octubre no haya los inconvenientes como la falta de votos, de lo que nos dimos cuenta tarde. Siempre pasaron esas cosas. Obtuvimos 2.300 votos, algo que es histórico para una vecinal en Nogoyá. A los fiscales, a los coordinadores, agradezco por el apoyo. Ganó la democracia, lo disfrutamos y vamos por más. Agradezco a la gente que me acompañó”.

Para el senado, Cavagna y Savio a la final

En cuanto a la elección de senadores, se presentaban dos opciones por Juntos por Entre Ríos. El contador Felipe Berruhet que pegaba su boleta a Mariano Berdiñas y el actual intendente Rafael Cavagna, que hacía lo propio con Bernardo Schneider. Ambos tenían boleta larga con Rogelio Frigerio en la provincia y a su vez con Larreta y Bullrich en nación.

A nivel departamental triunfó la opción de Rafael Cavagna con 5.569 sobre Felipe Berruhet que contabilizó 4365 votos, sumando el frente unos 9.934 votos en todo el departamento.

Por el oficialismo, el doctor Julio Javier Savio cosechó 6.631 a nivel departamental, esperando enfrentar en la general a Cavagna, como así también a Martín Serra, el candidato a senador de La Libertad Avanza que por el efecto Milei se posiciona en cuarto lugar con 2.464.

Dato curioso

Lo llamativo del candidato Martín Serra, de La Libertad Avanza, es que aún no se lo conoce en la zona. De manera extraoficial se supo que sería un ciudadano con domicilio en Crucesitas Octava pero que reside en la provincia de Buenos Aires, no teniendo vida laboral o familiar en nuestra región. Cierra la lista de candidatos a senadores el señor Ramón Santucho, que por el efecto de Juan de Dios Juarez, pudo contabilizar la nada despreciable suma de 1.452 votos.

En todo el departamento concurrieron a votar 26.344 personas de las 34.734 inscriptas en los padrones, contabilizándose 20.722 votos positivos, 214 nulos, 4 recurridos y 4.762 votos en blanco.

Protagonistas agradecidos

Para el contador Felipe Berruhet fue una buena elección “en la que participó mucha gente, a nivel personal también la considero así, si bien uno siempre aspira a ganarlo, perder con este margen uno se siente reconfortado con que el mensaje que uno quiso hacer llegar, a mucha gente le alcanzó”.

Sobre el próximo escenario, Berruhet definió: “ahora vuelta de página y trabajar para que Frigerio sea gobernador, si bien seguiré en mi actividad privada, no estaré con la intensidad de estos días como lo generaba la interna. Seguiré acompañando, mi grupo también, trabajaremos para que Schneider sea intendente, Cavagna senador y Frigerio Gobernador” aseguró.

Sobre la elección nacional, se mostró sorprendido por el resultado de Milei, “sobre todo en la cantidad de votos, pensé que iba a ser tercero o segundo en el mejor de los casos, pero me llama la atención desde el punto de vista económico, porque las decisiones que toma la ciudadanía en lo político tienen repercusiones en la economía. No se que irá a pasar con el sistema financiero, sobre todo pensando que Massa quedó tercero en la grilla de intención de votos. No logro encontrar el hilo de esta elección”, reconoció.

“Hay condiciones que no son lineales a la hora de elegir el candidato, escapan a lo tradicional, pesa mucho lo personal y las vivencias, creo que por eso aparecen las sorpresas con algunos candidatos”.

Retomando su elección, el contador nogoyaense reitera que hizo “una muy buena elección, Frigerio tuvo su buen resultado y en Nogoyá si pensamos en la sumatoria del frente, el Partido Justicialista debería estar preocupado y pensando en cómo revertir esta tendencia, porque si se suman todos los candidatos de Juntos, se llega a una cifra importante”, recordando que hay un alto porcentaje de votos en blanco que producirá movimientos en la elección de octubre. “Seguiremos trabajando para convencer sobre las mejores propuestas para que nos gobiernen o para que nos sigan arruinando la vida. Alguna de las dos situaciones se dará. Milei tiene mucho voto joven que no cuenta con una ideología encriptada, y el resto de los partidos repiten candidatos, creo que ese es el mayor problema de los partidos tradicionales. Entonces aparece un tipo como Milei que debe preocupar a todos los partidos. Él no es un partido, es solo su figura, pero corresponde aclarar que uno debe gobernar con leyes y en base a acuerdos. Creo que se le va a complicar, pero será un escenario inédito para la Argentina, contaremos con tres candidatos a presidentes que cuentan cada uno con un tercio de la elección”.

Para Cavagna, hay mucho por trabajar

El actual intendente y ahora candidato a senador, Rafael Cavagna, definió a la jornada del 13 de agosto como “muy intensa, donde el pueblo eligió. Fue una sorpresa a nivel nacional por lo de Milei, con resultado parejo en la provincia y en Nogoyá, Juntos ratifica el camino que empezamos a transitar en el año 2015, y cuando digo Juntos me refiero al trabajo de Berdiñas, Orcellet y Schneider, lo que nos posiciona muy bien de cara a octubre” anticipó.

“En lo que respecta a lo departamental, nos pusimos a disposición del electorado con el contador Felipe Berruhet, donde se decidió que sea yo el que represente la propuesta al senado para competir en la general con Santucho, Savio y Serra”.

Sobre los resultados en algunos puntos clave del departamento, Cavagna valoró que en Lucas Gonzalez se triunfó en la interna con Luis Fleischer, sobre la de Lanterna con muy buen resultado, “de igual manera tuvimos una buena elección en Aranguren donde Claudia Sosa se impuso sobre Eduardo Tessore. En Hernández se impuso la propuesta de Felipe Berruhet.

Hay mucho por trabajar, insisto que la diversidad de resultados nos llevan a redoblar esfuerzos para revertir algunas situaciones y sobre todo en la gente que no ha ido a votar”.

“El resultado nacional no me sorprendió dentro de la interna de Cambiemos, se pedía el voto de Bullrich porque creo que representa el carácter para todo lo que viene. Felicito a Berruhet, a Berdiñas y Orcellet, hoy debemos seguir trabajando para Nogoyá”.